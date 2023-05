San Siro, Anfield und Co.: Das sind die besten Stadien Europas

Inter Mailand und die AC Milan haben sich im Halbfinale der Champions League nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf den Rängen des San Siro ein packendes Duell geliefert. Aber welches Stadion ist das spektakulärste, furchteinflößendste und atmosphärisch beste in Europa?

SPOX und GOAL haben sich an die schwierige Aufgabe gewagt, eine Rangliste der besten Stadien in Europa zu erstellen...

Das ist natürlich ein ziemlich subjektives Thema. Die Wahl zwischen den furchterregendsten Stadien des Kontinents ist nicht einfach. Denn was einigen Stadien an Größe fehlt, machen sie durch ihren Lärm wieder wett. Aber es lässt sich nicht leugnen, dass einige Klubs eine gelungene Kombination aus ohrenbetäubendem Lärm und atemberaubenden Choreografien bieten.

Die mitgereisten Fans von Eintracht Frankfurt haben in den letzten Jahren immer wieder für Schlagzeilen gesorgt, und das nicht immer aus den richtigen Gründen. Die Art und Weise, wie sie das Camp Nou beim letztjährigen Europa-League-Spiel gegen Barcelona in Beschlag genommen haben, war schon beeindruckend, die gewalttätigen Szenen in Neapel vor dem Champions-League-Spiel gegen Napoli in dieser Saison waren eine Schande. Dennoch ist die Stimmung an Spieltagen im Waldstadion etwas ganz Besonderes.

Atléticos alte Heimstätte, das Vicente Calderon, war ein wahrer Lärmkessel. Im Gegensatz zu einigen anderen Vereinen, die das Stadion gewechselt haben, ist es den Rojiblancos gelungen, den Lärm ihres staubigen, ehemaligen Stadions in das glänzende neue Metropolitano zu bringen. Das Stadion, in das Atlético 2017 eingezogen ist, verfügt über 68.000 Sitzplätze und im Gegensatz zum Calderon über ein Dach, das den Lärm im Stadion hält.

Ihre Fans haben eine Vorliebe für Pyrotechnik und sorgten in der letzten Saison in Marseille für schockierende Szenen, als sich beide Gruppen von Ultras gegenseitig mit Feuerwerkskörpern bewarfen. Gott helfe den Gastmannschaften, die das Pech haben, dort auswärts zu spielen!

Die Luftaufnahmen sahen aus, als ob sie ein Kriegsgebiet zeigten. In Wirklichkeit handelte es sich um ein Feuerwerk zur Feier des ersten Titels von PAOK Saloniki seit 34 Jahren. Die griechische Mannschaft hat einige der eifrigsten Fans im Fußball, so dass sie nach der Beendigung ihrer Titelserie im Jahr 2019 immer ein Spektakel veranstalten, aber das hier übertraf alle Erwartungen.

In der vergangenen Woche enttäuschten die Mailänder Fans mit ihrer Vorstellung nicht und auch Inter zeigte im Rückspiel, dass es großartige Fans hat. Das Giuseppe-Meazza-Stadion mag in die Jahre gekommen sein, aber es wird nicht umsonst als "La Scala del Calcio" bezeichnet.

Ein so großer - und teurer - Vertrauensbeweis in die Mannschaft (auf dem Banner stand: "Feyenoord, Feyenoord, was werden wir heute tun? Wir werden gewinnen, aber die Frage ist, wie hoch!") war für die Anhänger des niederländischen Fußballs wenig überraschend, da De Kuip nicht nur als eines der furchteinflößendsten Stadien in den Niederlanden, sondern auch in ganz Europa bekannt ist.

Die Fans von Feyenoord machen keine halben Sachen. Vor dem Sieg in der Eredivisie gegen die Go Ahead Eagles am Sonntag enthüllten sie das vermutlich größte Banner, das je in einem Fußballstadion zu sehen war.

Mit dem Startschuss der epischen Vereinshymne entwickelt Sevilla durch den Lärm der Fans zusätzliche Kräfte. Man denke nur an das letzte Spiel gegen Manchester United, als man trotz Abstiegsgefahr und einer Niederlage im Old Trafford die Red Devils im Rückspiel besiegte.

Sevilla ist die leidenschaftlichste Stadt Spaniens und auch wenn die Fans von Real Betis vielleicht anderer Meinung sind, herrscht im Sanchez Pizjuan die elektrisierendste Atmosphäre des Landes. Nicht nur im Derby, sondern auch an europäischen Abenden sind die Sevillistas in ihrem Element, und es ist kein Zufall, dass Sevilla jedes Mal, wenn sie das Viertelfinale der Europa League erreicht haben, dieses auch gewonnen hat.

Man kann über José Mourinho sagen, was man will, aber der Mann weiß, wie man eine Fangemeinde in Aufruhr bringt. Seit der Ankunft von "The Special One" bei der Roma ist das Stadio Olimpico wieder zu einem der emotionalsten Orte im Weltfußball geworden.

Die Atmosphäre ist noch besser, wenn der erbitterte Rivale Paris Saint-Germain in der Stadt ist und die europäischen Nächte sind wegen der vielen Fackeln und Feuerwerkskörper, die oft schon am Vorabend der Spiele vor den Hotels der OM-Gegner gezündet werden, von besonderer Schönheit ...

Es gibt in Frankreich einfach kein beeindruckenderes Stadion als das Stade Velodrome in Marseille. Das ikonische Stadion mit 66.000 Plätzen, das im Laufe der Jahre mehrmals renoviert wurde, verfügt über zwei Kurven - vollgepackt mit Fans, die sich während der Spiele gegenseitig zurufen und antworten.

Das Stadion wurde im April 2016 gebaut und nur einen Monat später holte Besiktas dort den Titel in der türkischen Super Lig und konnte ihn sogar verteidigen. Das Stadion liegt am Ufer des Bosporus und nur einen Steinwurf von einem Palast entfernt. Einen schöneren Standort für ein Stadion kann man sich kaum vorstellen und einen lauteren auch nicht. Fragen Sie einfach Werners Trommelfelle!

John Terry nannte seine Erfahrung 2005 "einen Albtraum", Thomas Tuchel bezeichnete das, was seiner Dortmunder Mannschaft passierte, die in der zweiten Halbzeit 3:1 führte und dann doch 4:3 verlor, als "unlogisch". Die schlimmste Erfahrung machte der FC Barcelona, der eine 3:0-Führung aus dem Hinspiel noch aus der Hand gab und mit 0:4 gegen eine Mannschaft aus Liverpool verlor, bei der Mohamed Salah und Sadio Mané fehlten. Die Tatsache, dass Liverpool überhaupt eine Chance hatte, spricht für die Macht von Anfield.

Chelsea in den Jahren 2005 und 2007. Real Madrid im Jahr 2009. Borussia Dortmund im Jahr 2016. Barcelona im Jahr 2019. Sie alle waren großartige Mannschaften, die in einer starken Form nach Anfield kamen und sie alle wurden von der Lärmwand platt gemacht.

"Willkommen in der Hölle!" - Fußballfans eines bestimmten Jahrgangs werden nie das Banner vergessen, mit dem die Spieler von Manchester United 1993 bei ihrer Ankunft im Ali Sami Yen zu einem Champions-League-Spiel "begrüßt" wurden. Und obwohl Galatasaray jetzt im Nef-Stadion spielt, herrscht in der neuen Heimat die gleiche einschüchternde Atmosphäre.

© getty

2. Celtic Park (Celtic Glasgow)

Lionel Messi sagte einmal, dass er zwar das Glück hatte, in einigen unglaublichen Stadien in Europa zu spielen, aber "keines ist mit dem Celtic Park vergleichbar". Die lebenden Legenden Paolo Maldini und Xavi sagen, dass sie in all ihren Jahren im Fußball noch nie so etwas erlebt haben, während Zlatan Ibrahimovic verriet, dass die Menge einmal so laut war, dass er sich nicht mit seinen Teamkollegen verständigen konnte.

Wenn Celtic gegen die Rangers aus Glasgow spielt, geht es natürlich hoch her, denn das "Old Firm" gilt allgemein als eines der größten - und feindseligsten - Derbys des Fußballs. Zu sagen, dass es politisch aufgeladen ist, wäre eine massive Untertreibung. Es ist also definitiv nichts für schwache Nerven, aber wenn es um die Atmosphäre geht, gibt es nur wenige attraktivere Spiele im Weltfußball.