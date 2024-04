No-Name-Trainer als Nachfolger von Xavi? FC Barcelona hat wohl überraschenden Namen aus der Premier League auf der Liste

Wie die spanische Zeitung Sport berichtet, beschäftigt sich Barça unter anderem mit Andoni Iraola vom englischen Erstligisten AFC Bournemouth.

Der 41-jährige Spanier soll den Verantwortlichen der Katalanen mit seinen Fähigkeiten als Trainer sehr gefallen. Barças Sportdirektor Deco hatte Iraola zudem schon einmal konkret genannt, als er nach Kandidaten für die Nachfolge Xavis gefragt wurde.

Iraola, ehemaliger spanischer Nationalspieler und als Profi lange für Athletic Bilbao aktiv, hatte Bournemouth im Sommer vergangenen Jahres übernommen. Nach einem schwachen Saisonstart stand er bereits kurz vor der Entlassung, konnte das Ruder dann jedoch herumreißen und hat Bournemouth mittlerweile im Mittelfeld der Premier League stabilisiert. Sein Vertrag bei den Engländern läuft noch bis 2025.

Vor seinem Engagement in Bournemouth hatte Iraola, der seine Profikarriere 2017 beendete, drei Jahre lang Rayo Vallecano trainiert. Den Klub führte er in seiner ersten Saison zum Aufstieg in LaLiga und konnte Rayo dann in Spaniens Oberhaus etablieren.