Pressestimmen zum Clásico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid: "Ein Dämon im Camp Nou"

Im Rückspiel des Halbfinals der Copa del Rey kommt der FC Barcelona im Clásico gegen Real Madrid mit 0:4 unter die Räder. Entsprechend hämisch fällt das Urteil der Presse aus. Während Dreierpacker Karim Benzema gefeiert wird, bekommt auch Robert Lewandowski sein Fett weg.

Marca: "Benzema führt Madrids Tanz an. Historischer Kantersieg der Blancos! Barcelona kam nach dem 0:1 nicht mehr in den Tritt. Real Madrid hat seinen Fans einen unvergesslichen Mittwoch der Leidenschaft geschenkt. Auch Robert Lewandowski war der Aufgabe nicht gewachsen. In seiner ersten Saison in Barcelona verlässt der Pole den nächsten Pokal-Wettbewerb, ohne einen großen Abend erlebt zu haben. Ohne einen Auftritt, der den Unterschied ausmacht."

AS: "Madrid tanzt bis ins Finale! Die Blancos sind in La Cartuja mit dabei, nachdem sie Barça auseinandergenommen haben. Es gibt keine Mannschaft auf der Welt, die in verzweifelten Situationen besser zurechtkommt. Sie zerlegte die Mannschaft von Xavi in aller Ruhe."

Sport: "Schmerzhafter K.o.! Bittere Pille im Camp Nou. Barça zeigte all seine Unzulänglichkeiten im ungünstigsten Moment."

Mundo Deportivo: "Kantersieg mit Benzema-Hattrick gegen eine Mannschaft des FC Barcelona, die in einer schrecklichen zweiten Halbzeit nicht mithalten konnte."

El Mundo: "Madrid verunsichert Barcelona. Real Madrid hat Barcelona aus den Angeln gehoben. Angeführt von Benzema, Modrić und einem für das Camp Nou zum Dämon gewordenen Vinícius wird Madrid ein Pokalfinale bestreiten."

El País: "Barcelona entblößt: Madrid verzeiht nicht. Die Tribünen leerten sich, weil die Fans sich für eine Niederlage schämten, die es seit 1963 nicht mehr gegeben hatte. Der Blaugrana fehlte es an Spielwitz, Spielern und Genauigkeit."