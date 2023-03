Álvaro Rodríguez: Hat Real Madrid seinen eigenen Erling Haaland entdeckt?

Álvaro Rodríguez erzielte in seinem zweiten Ligaspiel gegen Atlético Madrid sein erstes Tor für Real Madrid und wird als langfristiger Nachfolger von Karim Benzema gehandelt. Doch wie gut ist der 18-Jährige wirklich?

Aber wer ist Rodriguez, und was macht ihn so gut? NXGN wirft einen genaueren Blick auf einen der vielversprechendsten Nachwuchsspieler des spanischen Fußballs...

Der Held des Abends wurde aber ein anderer: Álvaro Rodríguez gelang der Ausgleich in der 85. Minute mit einem wunderschönen Kopfball. Damit katapultierte sich der 18-Jährige sofort in die Herzen der Fans. Wer die Entwicklung des Top-Talents in den vergangenen Jahren verfolgt hat, dürfte aber wenig überrascht gewesen sein. Rodríguez entwickelte sich in der Akademie von Real innerhalb von drei Jahren von einem verletzungsanfälligen Flügelspieler zu einem dominanten Mittelstürmer.

Eine Führung gegen Real Madrid bedeutet nichts. Diese Erfahrung mussten in den letzten Jahren viele Klubs machen. So auch zuletzt Atlético Madrid im Stadtderby. Die Rojiblanco führten mit 1:0 gegen die Königlichen. Ein spätes Tor von José María Giménez brachte die Gäste in Führung. Vinicius Júnior, Karim Benzema, Federico Valverde, der eingewechselte Luka Modric - sie alle standen auf den Zetteln der Fans als potenzielle Retter wahrscheinlich ganz weit oben.

Als Sohn des ehemaligen uruguayischen Nationalstürmers Coquito wurde Rodríguez in Girona geboren, knapp 40 Kilometer von Barcelona entfernt. Nachdem er in den Jugendmannschaften von Girona beeindruckt hatte, wurde 2020 der spanische Fußballriese auf ihn aufmerksam.

© imago images

Álvaro Rodríguez: Der große Durchbruch

In seiner neuen Rolle blühte Rodríguez in der U19 auf und machte so Raúl auf sich aufmerksam - Trainer von Real Madrid Castilla, der Zweitvertretung. Die ehemalige Stürmerlegende forderte Videomaterial vom Talent an und berief ihn später in sein Team in die dritte spanische Liga.

Die Tore ließen nicht lange auf sich warten: Am 8. Januar 2022 traf Rodriguez zum ersten Mal für die Castilla. Er entwickelte sich zu einem zuverlässigen Mittelstürmer, der Berichten zufolge Filme von Romelu Lukaku anschaute, um sich weiter zu verbessern.

Schon bald wurde er aufgrund seiner Größe, seines Tempos und seiner Torgefährlichkeit mit Erling Haaland verglichen. In dieser Saison setzte er sich gegen die Konkurrenz um die Rolle des Mittelstürmers im Team von Raúl durch und erhielt seinen Platz vor dem hochgeschätzten ehemaligen Barcelona-Star Iker Bravo.

"Er ist schneller, als die Leute denken, und wenn sie versuchen, ihm keinen Raum zu geben, stellt er sich in den Weg, erobert den Ball und verteilt ihn. Im Strafraum schließt er jeden Ball aus der Luft ab. Er kann mit beiden Füßen schießen, wenn er sich dreht", so eine Quelle von Real Madrid gegenüber The Athletic.

Rodríguez wurde im Oktober 2022 zum ersten Mal in die erste Mannschaft berufen, musste aber vier Monate auf sein Debüt in der Liga warten. Als er dann endlich sein Debüt gab, verschwendete er nicht viel Zeit, um seine Qualität unter Beweis zu stellen. In der Nachspielzeit lieferte er die Vorlage für Marco Asensio zum 2:0-Sieg gegen Osasuna.