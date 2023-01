Gerard Piqué - Sonnenbrillen, Fußballvereine, Produktionsfirma: Das unglaubliche Imperium

Seine Karriere als Fußballer hat Gerard Piqué im November 2022 beendet. Langweilig dürfte dem Ex-Barça-Star aber nicht werden. Denn der Weltmeister von 2010 hat sich bereits früh auf sein Karriereende vorbereitet - und ein echtes Imperium aufgebaut!

Es handelt sich dabei um eine Sport- und Medieninvestitionsgruppe, für die mittlerweile wohl rund 100 Menschen arbeiten und die in mehrere unterschiedliche Geschäftsfelder investiert ...

Zudem arbeitet Kosmos laut eigener Webseite in verschiedenen Kooperationen mit UEFA, FIFA und dem spanischen Fußballverband zusammen.

In Gimnastic Manresa besitzt der Welt- und Europameister sogar noch einen zweiten Klub, den er 2019 mit seiner Firma Kosmos kaufte. Mit Manresa ist jedoch kein Vormarsch in die höchsten Sphären des spanischen Fußballs geplant, vielmehr soll der Verein als Akademie für Andorra FC dienen.

Und seit Piqués Einstieg ging es rasant bergauf, mittlerweile ist Andorra FC in der zweiten spanischen Liga angekommen. Mittelfristig werden sogar der Aufstieg in LaLiga und damit auch Duelle mit Piqués Herzensverein Barça angepeilt.

Für Aufsehen sorgte sie erstmals 2018, als sie die 32-minütige Mini-Dokumentation produzierte, in der Antoine Griezmann seine Entscheidung gegen einen Wechsel zu Barcelona und für einen Verbleib bei Atlético Madrid kommunizierte.

Piqué gestaltet Davis Cup um

Unter dem Namen Kosmos Tennis fungierte Piqués Firma seit 2018 auch als Revolutionär des Davis Cups, dem berühmten Tennis-Nationenturnier.

Kosmos ging 2018 für drei Milliarden US-Dollar eine Partnerschaft mit dem Internationalen Tennisverband ein, die auf 25 Jahre ausgelegt war. Dabei organisierte Kosmos den Davis Cup und führte einen neuen Modus für das Turnier ein, der 2019 erstmals Anwendung fand.

In der Tenniswelt war der Einstieg von Piqués Firma übrigens nicht gerne gesehen. So sagte zum Beispiel Deutschlands Tennis-Star Alexander Zverev: "Eine 120-jährige Tennis-Historie kannst du nicht einfach mit Geld kaputtmachen. Vor allem nicht, wenn dann ein Fußballspieler reinkommt und sagt: So wird da jetzt gespielt. Und auf einmal machen das dann alle."

Die Kritik wurde beim Tennis-Weltverband ITF offenbar mit Verzögerung doch erhört, im Januar 2023 trennte sich der Verband wieder von Kosmos.