Partys, Frauengeschichten, Rap-Karriere! Das irre Leben des 'Next Ronaldo' Jesé

Einst sahen viele in Jesé einen kommenden Star - doch statt auf dem Rasen machte er irgendwann vorwiegend abseits davon Schlagzeilen.

Sommer 2012. Spaniens U19 holt in Estland den EM-Titel, im Finale gegen Griechenland reicht ein 1:0-Erfolg. Der Schütze des goldenen Tores: Jesé Rodríguez, der sich mit insgesamt fünf Treffern auch die Torjägerkrone schnappt.

Spätestens jetzt war der damals 19-Jährige in aller Munde als eines der größten Sturmtalente Europas. Bei Real Madrid, wo er ein paar Monate zuvor sein LaLiga-Debüt gefeiert hatte, hoffte man, ihn langfristig als Nachfolger von Cristiano Ronaldo aufzubauen. Überschriften a la "Der nächste CR7" liest man allenthalben. Doch wie wir heute wissen, kam es ein wenig anders.

Zunächst lief es für Jesé noch ordentlich weiter. Zwar kam er in der Saison nach dem U19-EM-Titel zu keinem Einsatz für Reals erste Mannschaft, für die Castilla der Madrilenen gelangen ihm aber 22 Tore und zwölf Vorlagen in der zweiten spanischen Liga. Und im Sommer 2013 sorgte er auch bei der U20-WM für Furore: Spanien scheiterte zwar im Viertelfinale, Jesé waren in fünf Spielen aber starke fünf Treffer geglückt.

Jesé bei Real Madrid: Schwere Verletzung statt Durchbruch

Nun schien er endgültig bereit für den Durchbruch bei den Großen, kam in der Spielzeit 2013/14 vermehrt zu Einsätzen an der Seite von CR7 und Co. Ein paar Wochen, nachdem der portugiesische Superstar im Januar 2014 den Ballon d'Or gewonnen hatte, kündigte Jesé selbstbewusst an: "In fünf Jahren will ich den Goldenen Ball selbst gewinnen."

Stattdessen sollte kurz darauf der Abstieg beginnen, ehe der Aufstieg so richtig Fahrt aufgenommen hatte. In einem Champions-League-Spiel gegen Schalke zog sich Jesé im März 2014 einen Kreuzbandriss zu - gerade, als er dabei schien, den Sprung zum Stammspieler zu schaffen. Und als wäre das nicht schlimm genug, sorgte nur wenig später nach einer Explosion ein Feuer in einer Garage seines Wohnblocks dafür, dass auch sein Apartment brannte. Auf Krücken musste er von Feuerwehrmännern aus dem Haus geborgen werden.

Erst im Dezember 2014, fast neun Monate nach dem Kreuzbandriss, stand der talentierte Offensivmann wieder für Real auf dem Platz. Doch er tat sich weiterhin schwer, Jesé-Tore durften die Fans im Bernabeu nur sporadisch bestaunen.

Ohnehin hatte er in der Zeit ohne Fußball in seinem Privatleben mitunter das Maß verloren. Wilde Partynächte waren an der Tagesordnung, seine Frauengeschichten zierten die Titelseiten der Klatschpresse. Von seinem zweiten Kind soll er über Instagram erfahren haben, als seine Ex-Freundin ein Bild des Neugeborenen postete. Hinzu kamen immer mehr falsche Freunde und der Versuch, eine Rap-Karriere zu starten, brachte nicht den gewünschten Erfolg.

Seine Zeit bei Real endete dann im Sommer 2016. Trotz einiger guter Momente in der Saison zuvor hatte er den Glauben an den großen Wurf bei seinem Jugendklub verloren und wechselte für 25 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain. Wie sich herausstellen sollte, ein weiterer schwerer Rückschlag.

Jesés Privatleben wird immer turbulenter

Er durfte nur selten spielen, in der Hinrunde 2016/17 kam er in lediglich neun mehr oder weniger kurzen Ligue-1-Einsätze nur zu einem Tor. Und abseits des Platzes wurde es indes immer turbulenter.

Noch vor seinem Transfer nach Paris war er mit dem spanischen Reality-TV-Star Aurah Ruiz zusammen gekommen, die er über eine Dating-Show kennengelernt hatte. Und die in den Pariser Luxusläden dann wohl Stammgast war, einen Großteil von Jesés Gehalt in Shopping investiert haben soll.

Nachdem sie sich rund um eine Leihe nach Stoke in der Saison 2017/18 trennten, warf Ruiz Jesé vor, sich nicht genügend um den gemeinsamen Sohn Nyan zu kümmern, der mit einer seltenen Behinderung zur Welt kam. Ein Streit um das Sorgerecht landete schließlich sogar vor Gericht.

Im Dezember 2020 fiel das Urteil zugunsten Jesés aus und Ruiz wurde zu neun Tagen gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Kurioserweise waren die beiden zu diesem Zeitpunkt mittlerweile wieder zusammen - und noch kurioser: Ruiz nahm 2018 an der spanischen Version von Promi-Big-Brother teil, und Jesé soll 5000 Euro in SMS investiert haben, um sie aus dem Haus zu wählen.

Nach der Versöhnung und dem Ende der Streitigkeiten vor Gericht kehrte im Liebesleben Jesés aber keineswegs Ruhe ein. Ruiz soll ihn in flagranti mit ihrer Freundin, dem Model Amar Rocio, erwischt haben. Die Situation eskalierte, Giftpfeile flogen auch zwischen den Frauen - und Jesé mittendrin.

Jesé heiratet Aurah Ruiz 2022

Dennoch wurde in Sachen Beziehung letztlich alles gut. 2022 machte Jesé seiner Aurah Ruiz einen Heiratsantrag, sie sagte Ja. Zudem ist sie wieder schwanger, für Jesé wird es sein insgesamt sechstes Kind.

Auf dem Fußballplatz machte Jesé in jenen Zeiten lange überhaupt nicht mehr auf sich aufmerksam. PSG verlieh ihn an Las Palmas, dann an Stoke, an Real Betis, an Sporting. Nirgendwo konnte der Spanier sein Potenzial abrufen.

Ende 2020 musste er Paris nach insgesamt nur 18 Einsätzen für den Klub dann endgültig verlassen, kam im Februar 2021 bei Las Palmas unter und brachte es beim spanischen Zweitligisten in der Saison 2021/22 sogar immerhin auf elf Tore und sechs Assists.

Vergangenen Sommer wechselte Jesé dann zu Ankaragücü in die Süper Lig, kam häufig von Beginn an zum Einsatz und traf in 16 Einsätzen fünfmal. Dennoch ist er aktuell wieder vereinslos und muss sich mit inzwischen 29 Jahren wieder neu orientieren.