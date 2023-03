Wie geht es für Neymar weiter? Die Optionen des PSG-Stars im Sommer

Der Brasilianer könnte den Parc des Princes am Ende der Saison verlassen. Doch wohin? GOAL rankt die Optionen für Superstar Neymar.

Neymar ist - wie bereits erwähnt - verletzungsanfällig, gelegentlich problematisch in der Umkleidekabine und bemerkenswert egoistisch. Es wäre äußerst schwierig, ihn in ein System zu pressen. Das heißt aber nicht, dass einige große Klubs es nicht versuchen würden.

Neymars Talent ist unübertroffen, er ist zudem ein ausgewiesener Gewinner. Und auch abseits des grünen Rasens würde er viel Geld einbringen, denn die Trikotverkäufe und die Einnahmen an den Spieltagen würden durch seine Verpflichtung sicher in die Höhe schnellen.

Vor zwei Wochen musste Neymar im Ligue-1-Spiel von Paris Saint-Germain gegen Lille mit einer Trage vom Platz gebracht werden. Es war seine vierte Knöchelverletzung in vier Jahren. Und es fühlte sich an wie das Ende seines Weges im PSG-Trikot.

Neymar hat für den FC Barcelona gespielt, was für jeden Spieler, der mit Real Madrid in Verbindung gebracht werden könnte, ein deutlicher Makel ist.

Es ist kein Geheimnis, dass die Reds an der Spitze der Jagd nach dem Dortmunder Star stehen - und garantiert eine gewaltige Summe auf den Tisch legen müssen, um den Spieler zu holen. Selbst wenn der Wechsel von Bellingham scheitern sollte, wird sich Liverpool eher anderweitig nach Mittelfeldspielern umsehen oder die Innenverteidigung verstärken, bevor man Neymar überhaupt in Betracht ziehen würde.

Doch so verlockend die Aussicht auch ist, ein solcher Wechsel ist höchst unwahrscheinlich. Gegen Juventus, das in dieser Saison bereits mit 15 Punkten bestraft wurde, wird wegen weiterer finanzieller Vergehen ermittelt, sodass die Zukunft des Vereins ungewiss ist.

Die Bayern haben also den Bedarf und vor allem das Geld, um dieses Vorhaben zu verwirklichen. Es wäre sicherlich eine kurzfristige Angelegenheit, aber sie sind in der Bundesliga nicht mehr die absolut dominante Kraft und in Europa nicht mehr so bedrohlich wie früher. Neymar würde diese Lücke schließen.

Und alles an Neymar schreit nach Manchester United. Er ist ein Star, ein großes Ego, ein Spieler, der das Old Trafford zum Leuchten bringen kann. Der Brasilianer verkauft reihenweise Trikots, schießt Tore zum Spaß und kann jedes Spiel verändern.

6. MLS

Eines ist sicher: Neymar wird sicher nicht in Kansas City spielen.

Aber ein riesiger Medienmarkt könnte ihn in Versuchung führen. LA Galaxy hat vor kurzem einen Platz für eine große Verpflichtung frei gemacht, und es ist kein Geheimnis, dass Inter Miami auf der Suche nach einem großen Spieler ist. Auch die New York Red Bulls und der NYCFC könnten diese Verpflichtung in die Tat umsetzen. Neymar könnte also durchaus in einer Stadt landen, die seinem exorbitanten Lebensstil entspricht.

Auch das langsamere Tempo der MLS würde Neymar sicherlich liegen. Obwohl in der Liga viel Wert auf Körperlichkeit gelegt wird, neigen die Teams dazu, am Ball sehr strategisch zu agieren. Wenn man Neymar die Möglichkeit gibt, in einer MLS-Mannschaft zu spielen, würde er mit Sicherheit aufblühen.

Allerdings gibt es ein paar Probleme: Kein MLS-Team könnte es sich leisten, den Star auf der Stelle zu kaufen. PSG müsste ihn gehen lassen. In einer nicht ganz so hochklassigen Liga zu spielen, würde Neymars Perspektive in der Nationalmannschaft zudem sicherlich schaden. Dennoch sind das Land und die Liga wie geschaffen für Neymars Karriere-Herbst.