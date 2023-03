PSG: Saison-Aus für Superstar Neymar, Operation steht an

Paris Saint-Germain hat am Montag offiziell bekanntgegeben, dass sich Neymar einer Operation am Knöchel unterziehen muss und in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird.

"Neymar Jr. hat in den letzten Jahren mehrfach Instabilitäten im rechten Knöchel erlitten. Nach seiner letzten Verstauchung am 19. Februar dieses Jahres empfahl der medizinische Stab von Paris Saint-Germain eine Operation, um das Risiko einer erneuten Verletzung zu minimieren. Alle befragten Experten haben diese Notwendigkeit bestätigt. Die Operation wird in den nächsten Tagen in Doha durchgeführt. Es wird mit einer Ausfallzeit von drei bis vier Monaten gerechnet, bevor er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann", teilte PSG mit.

Im Ligaspiel gegen Lille verletzte sich Neymar bei einem Zweikampf im Mittelfeld. Schon seit längerem war klar, dass er im anstehenden Champions-League-Spiel beim FC Bayern München nicht mitspielen kann. Die genaue Ausfallzeit ist aber erst jetzt bekanntgegeben worden.

Neymar verzeichnete in dieser Saison bislang 13 Tore und elf Assists in 20 Liga-Spielen. In der Champions League kam er auf fünf Scorerpunkte (zwei Tore, drei Assists) in sechs Partien.