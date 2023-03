Bundesliga-Trainer und Tuchel eine Option: Die potenziellen Conte-Nachfolger

Ein Wechsel auf der Trainerbank erscheint in den kommenden Monaten bei Tottenham Hotspur unvermeidlich. Aber wer wäre der beste Kandidat?

Angeblich stand schon vor Tottenhams Aus in der Champions League gegen die AC Mailand das Schicksal von Antonio Conte als Trainer des Vereins fest.

Der Vertrag des Italieners im Norden Londons läuft am Ende der Saison aus, und da die Qualifikation für die Champions League in der nächsten Saison in Gefahr ist, hinterfragen die Spurs-Fans die Arbeit Contes langsam immer öfter.

Der ehemalige Inter- und Juventus-Trainer stand beim Achtelfinal-Rückspiel der Spurs gegen Milan wieder an der Seitenlinie, nachdem er sich von einer Gallenblasen-Operation erholt hat. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob mit ihm ein später Lauf in der Liga wie in der letzten Saison, als man noch Vierter wurde, möglich ist.

Wen kontaktiert Tottenham also, wenn das Ende der Conte-Amtszeit ansteht? Ist irgendein Trainer in der Lage, einen Verein zu erwecken, der angesichts der enormen Ressourcen und der Weltklasse-Infrastruktur, die ihm zur Verfügung stehen, eigentlich zu den besten Englands gehören müsste?

Es gibt eine ganze Reihe von Kandidaten, die genau das versuchen könnten. SPOX hat sie sich angesehen und stellt sie Euch vor.