Kuriosum um zwei Top-Talente! Warum Spaniens Olympia-Auswahl viele Hoffnungen weckt

Alex Baena vom FC Villarreal (22) und Fermin Lopez vom FC Barcelona (21) könnte in diesem Sommer ein ganz besonderes Double gelingen: Vor wenigen Tagen gewannen die beiden talentierten Mittelfeldspieler mit Spanien die EM, nun stehen sie auch im Kader für das olympische Fußballturnier. In Deutschland reichte es zwar nur zu Einwechslungen, in Frankreich dürften ihnen dagegen wichtigere Rollen zukommen.

Spanien startet am Mittwoch um 15 Uhr gegen Usbekistan ins Turnier, anschließend geht es in der Gruppenphase noch gegen die Dominikanische Republik und Ägypten. 16 Nationen sind qualifiziert, davon lediglich vier aus Europa. Gemeinsam mit Gastgeber Frankreich (um Bayern-Neuzugang Michael Olise und BVB-Wunschspieler Rayan Cherki) sowie Argentinien (um Weltmeister Julián Álvarez und den gehypten Claudio Echeverri) gilt Spanien als einer der Top-Favoriten.

Zählt man den EM-Kader um Regisseur Rodri und die beiden spektakulären Flügelstürmer Lamine Yamal und Nico Williams mit dem Olympia-Aufgebot zusammen, bietet sich ein beängstigendes Sammelsurium an herausragenden Spielern und solchen, die das noch werden könnten. Spanien steht vor einer goldenen Ära, könnte den Weltfußball künftig ähnlich dominieren wie zwischen 2008 und 2012.

Speziell im Mittelfeld ist die Auswahl auch hinter dem (keineswegs betagten) Trio aus dem EM-Finale beeindruckend: die beiden Double-Jäger, dazu neben Lopez noch zwei weitere Barca-Kicker. Der derzeit verletzte Gavi und der von Toni Kroos aus dem Turnier getretene Pedri. Aber noch wichtiger: Im Olympia-Kader stehen Talente, die in absehbarer Zeit die schon jetzt älteren Stammspieler der EM beerben könnten. Vor allem im Sturmzentrum und in der Innenverteidigung.