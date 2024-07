Diese Neuerfindung könnte eine Ära prägen: Kommentar zu Spaniens EM-Sieg

© getty

Was Spaniens Titelgewinn so besonders macht

Schwierig werden dürfte es aber, nochmal einen Titelgewinn mit ähnlicher Dominanz hinzulegen wie bei dieser EM. Obwohl die Spanier in der Gruppenphase auf den WM-Dritten Kroatien und den Titelverteidiger Italien trafen und sich dann durch die deutlich hochkarätigere Turnierseite kämpfen mussten, gewannen sie, obgleich gegen Deutschland nur glücklich in der Verlängerung, sämtliche sieben Spiele. Unbefleckt war zuvor letztmals Frankreich 1984 durch eine EM marschiert, damals brauchte es dafür aber nur fünf Siege. 15 Treffer sind unterdessen Allzeit-Rekord. Spanien ist ein hochverdienter Sieger, anders als die beiden letzten Titelträger Italien und Portugal.

Die Dominanz dieser spanischen Mannschaft bei der EM machte auch ihre Fähigkeit aus, bittere Rückschläge zu kontern. Im Viertelfinale gegen Deutschland kassierte Spanien kurz vor Ende der regulären Spielzeit den Ausgleich und traf letztlich spät in der Verlängerung zum Sieg. Kein Gegner war so nah dran am spanischen Sturz wie Deutschland, was das Abschneiden von Julian Nagelsmanns Mannschaft im Nachhinein noch besser erscheinen lässt. Im Halbfinale gegen Frankreich geriet Spanien in Rückstand, drehte das Spiel aber unbeeindruckt innerhalb kürzester Zeit. Im Endspiel gelang erneut der Konter nach einem Ausgleich.

Die spielerisch enttäuschenden Engländer hatte sich im Laufe des Turniers zu Comeback-Experten gemausert. In sämtlichen K.o.-Spielen verwandelte die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate auch dank ihrer individuellen Klasse Rückstände in Siege, wurde deshalb bisweilen schon als Real Madrid des Verbands-Fußballs gefeiert. Mit einer derartigen Mentalität verantwortete das echte Real bekanntlich etliche der 27 spanischen Final-Triumphe in Serie. Endstation war für das falsche Real bei der EM erst gegen das neuerfundene Spanien.