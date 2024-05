Argentiniens nächstes Mega-Talent: Real Madrid schnappt wohl Bayern und BVB den 16-jährigen Franco Mastantuono weg

© getty

Die ersten Schritte

Als Kind konnte er sich nicht für eine Sportart entscheiden: Der 300 Kilometer südlich von Buenos Aires in Azul geborene Mastantuono war von klein auf in zwei Sportarten gut. Er spielte sowohl Tennis als auch Fußball - und musste irgendwann eine Entscheidung treffen.

Die fiel aber zunächst anders als vermutet aus: River Plate bot ihm im Alter von 10 Jahren einen Platz in seiner Jugend-Akademie an, aber Mastantuono lehnte ab, weil seine Familie wollte, dass er weiter Tennis spielt. Und das machte er - auch wenn er nebenher noch ein Jahr lang in Azul in einem Verein kickte.

Als River jedoch 2019 erneut mit einem Angebot auf ihn zukam, konnte Mastantuono nicht ein zweites Mal Nein sagen. Dann kam bei seiner Entwicklung die Corona-Pandemie dazwischen, aber als es mit dem Fußball in Argentinien wieder weiterging, fand aber schnell wieder seinen Rhythmus und seine Form. Er war der Torschützenkönig in verschiedenen Altersklasse und wurde schon als 15-Jähriger in Rivers U17 eingesetzt.