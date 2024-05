Strebt der FC Barcelona ein Tauschgeschäft für diesen verbannten ManUnited-Spieler an?

Mason Greenwood: Rückkehr nach Manchester "ausgeschlossen"?

Getafe-Boss Angel Torres sprach kürzlich in einem Interview mit Radio Marca über die Zukunft von Greenwod: "Wenn es nach dem Jungen, seinen Eltern und dem Verein ginge, würde er noch ein Jahr bleiben. Was Manchester United betrifft, so haben wir letzte Woche erfahren, dass sie ihn bei einem guten Angebot verkaufen wollen würden. Eine Rückkehr ist nämlich ausgeschlossen."

Torres weiter: "Wir müssen bis Ende Juni warten. Der Trainer ist sehr zufrieden mit ihm. Ich denke, er wird noch eine weitere Saison bei uns bleiben, oder zumindest bis Januar. Er ist ein guter Fußballer."

Greenwood wird in den letzten Spielen der Saison versuchen, seine Torausbeute gegen Cádiz, Atlético Madrid, Alaves und Real Mallorca, weiter zu erhöhen. Danach muss eine Entscheidung über seine Zukunft vor der neuen Saison getroffen werden.