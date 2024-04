Triumphzug trotz Flugzeugpanne und Prügel im Sudan: Marcel Koller und ein Ex-BVB-Stürmer beim "Klub des Jahrhunderts"

© imago images

Wegen des Ramadan: Anpfiff in Kairo erst um 22 Uhr

Im muslimischen Ägypten spielt darüber hinaus die Religion eine große Rolle. "Die Spieler beten fünfmal am Tag, danach muss man die Trainings- und Besprechungszeiten richten. Oft wird direkt im Meetingraum oder in der Halbzeitpause in der Kabine gebetet", erzählt Koller. "Während Ramadan ist das nochmal anders, da verschiebt sich alles in den späten Abend."

So war es beispielsweise beim diesjährigen Champions-League-Viertelfinale gegen den Simba SC aus Tansania Anfang April. Damit die fastenden Spieler zwischen Sonnenuntergang um kurz nach 18 Uhr und Spielbeginn noch in Ruhe essen und trinken können, wird das Rückspiel beim SPOX-Besuch in Kairo erst um 22 Uhr angepfiffen.

Die Fans aber können es offenbar nicht erwarten: Bereits zwei Stunden vor Anpfiff ist die Kurve im Cairo International Stadium voll und laut und auch die Haupttribüne bereits gut besucht. Die übrigen Plätze aber füllen sich nicht mehr so richtig. Nach vielen Jahren der Geisterspiele dürfen mittlerweile zwar wieder Fans in Ägyptens Stadien, es gelten aber weiterhin Zuschauerbeschränkungen. Gegen Simba ist das 75.000 Zuschauer fassende Nationalstadion etwa zur Hälfte gefüllt.