Das Jahr der Außenseiter: Stuttgart, Girona und die anderen Underdogs, die von der Champions League träumen dürfen

Weitere Kandidaten

Auch Athletic Club sorgt in dieser Saison in LaLiga für Furore. Der Klub aus dem Baskenland hat in seiner Geschichte schon zweimal ein Europapokal-Finale erreicht, aber in der Champions League war er seit 1992 nur zweimal in der Gruppenphase mit dabei.

Das könnte sich nun ändern, denn Athletic ist nur wenige Punkte von den Top vier entfernt. Das Restprogramm ist nicht allzu schwer, aber vieles wird vom direkten Duell mit dem Tabellenvierten Atlético Madrid Ende des Monats abhängen.

Von den Mannschaften, die nach einer längeren Pause in den Wettbewerb zurückkehren könnten, ist Sparta Prag derzeit auf dem besten Weg zum zweiten Titel in zehn Jahren in Tschechien. Wenn es Sparta auf dem Champions-Weg erfolgreich durch die Quali schafft, wäre es die erste Teilnahme an der Gruppenphase seit 2006 für das Team aus Prag.

Bodö/Glimt aus Norwegen ist nach dem Gewinn des Meistertitels in der Eliteserien ebenfalls nur noch wenige Quali-Siege von der ersten Teilnahme an der CL-Gruppenphase entfernt. Und die Dänen von Bröndby, die es seit 1999 nicht mehr in die Gruppenphase geschafft haben, dürfen höchstwahrscheinlich auch in der Qualifikation antreten.