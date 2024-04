Taktikguru und Hitzkopf: Wer ist der vom FC Bayern München und Liverpool umworbene Trainer Roberto De Zerbi?

"Passt auf, was ich jetzt sage, denn ich bin davon überzeugt, dass es stimmt", läutete Pep Guardiola im vergangenen Mai seinen Ritterschlag für Roberto De Zerbi ein. "Er ist einer der einflussreichsten Trainer der letzten 20 Jahre. Es gibt keine Mannschaft, die so spielt. Es ist einzigartig!" Manch ein Bayern-Anhänger wird nun abwinken und sagen, dass Guardiola mehr Lob verteilt, als der Osterhase Eier versteckt. Allerdings hält sich Guardiola seit einigen Jahren mit Lobhudelei etwas stärker zurück und hebt gerade Trainerkollegen nicht mehr so oft überschwänglich in den Himmel.

De Zerbi ist da schon eine Ausnahme. Das gilt auch für vieles andere in der Karriere des 44-jährigen Italieners. Brighton & Hove Albion ist bereits die siebte Station des in Brescia geborenen Trainers. Zuvor war er für Shakhtar Donezk und US Sassuolo tätig - und auch wenn seine Trophäensammlung bei weitem nicht üppig gefüllt ist und nur den Ukrainischen Superpokal beinhaltet, so ist er ein heißgehandelter Name auf dem Trainermarkt in diesen Tagen. Das mag mit den Nöten von Liverpool, Bayern wie auch dem FC Barcelona und womöglich Manchester United und Chelsea zu tun haben, aber auch daher rühren, dass De Zerbi zuletzt seine Zukunft beim südenglischen Klub offenließ. Er sagte, dass er einen Vertrag habe, aber mit seinem Verein spreche wolle, um die Pläne zu verstehen.

Roberto De Zerbi: Stationen seiner Trainerkarriere

Zeitraum Verein Nov. 2013 - 2014 Darfo Boario 2014 - Sept. 2016 Foggia Sept. - Nov. 2016 US Palermo Okt. 2017 - 2018 Benevento 2018 - Mai 2021 US Sassuolo Mai 2021 - Juli 2022 Shakhtar seit Sept. 2022 Brighton

Manche Experten und Funktionäre in England wie Darragh MacAnthony, der Mehrheitseigentümer von Peterborough United, halten solche Kommentare von De Zerbi für ein Zeichen von Undankbarkeit. Als seine Zeit bei Shakhtar im Juli 2022 wie für viele Ausländer zu jener Zeit enden musste, fand De Zerbi bei Brighton recht schnell eine neue Aufgabe, nachdem Graham Potter zu Chelsea gegangen war. Wenngleich Eigentümer und Profi-Pokerspieler Tony Bloom stets darauf achtet, dass das Transferbudget nicht ausufert, stand er voll hinter De Zerbi, dessen Stab und deren Ideen für die Weiterentwicklung des Teams.

Andererseits weiß der Italiener auch, dass er irgendwann das Maximale mit dem Klub aus der Küstenstadt erreicht hat. Denn so gut auch seine taktischen Ideen und so konstant gut die Leistungen von Pascal Groß und Co. zuweilen sind, irgendwann stößt man an die Grenzen der Leistungsfähigkeit - gerade gegen die Powerhouse-Klubs an der Spitze der Premier League. "Wenn ich die richtige Motivation nicht fühle, dann kann ich nicht mehr hierbleiben", sagte De Zerbi vorm Spiel gegen Liverpool am vergangenen Wochenende.