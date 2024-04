In Deutschland völlig unbekannt - aber sogar der FC Bayern profitierte schon: Das ist der größte Fußballklub Europas

© getty

Kulusevski, Gyökeres und Co: Brommapojkarna brachte etliche Nationalspieler heraus

Sie beeindruckt nicht nur mit Quantität, sondern auch durch Qualität. Kein schwedischer Klub brachte in jüngerer Vergangenheit mehr Talente in den Spitzenfußball als Brommapojkarna. Acht Spieler aus dem jüngsten schwedischen Nationalmannschafts-Kader spielten in der Jugend für Brommapojkarna. Und zwar nicht irgendwelche, sondern absolut prägende.

Beispielsweise Kapitän Albin Ekdal, einst beim Hamburger SV aktiv, der ehemalige Bremer Ludwig Augustinsson, Rechtsaußen Dejan Kulusevski von Tottenham Hotspur oder Torjäger Viktor Gyökeres von Sporting Lissabon. Der 25-Jährige entwickelte sich nach einer Saison beim FC St. Pauli sowie Stationen in England zuletzt zu einem der gefragtesten Stürmer Europas. Für Sporting gelangen ihm in dieser Saison bereits 38 Tore in 45 Spielen.

Konkurrenz bekommt Gyökeres im Sturmzentrum der schwedischen Nationalmannschaft mittelfristig womöglich von Jonah Kusi-Asare. Der 16-Jährige gilt als eines der größten Sturmtalente Europas. Auch er entstammt Brommapojkarnas Nachwuchsabteilung. Nach einem Jahr bei AIK Solna wechselte er im Februar für 4,5 Millionen Euro in die A-Jugend des FC Bayern München, aktuell fällt er aber verletzt aus.