Transfers und Gerüchte am 21. Januar: Verstärkt sich Bayer Leverkusen mit einem spanischen Nationalspieler?

Chidobi Obi

Der BVB will seine Nachwuchsabteilung laut eines Berichts des dänischen Portals bold.dk mit einem jungen Angreifer von Englands Vizemeister FC Arsenal verstärken. Demnach sei neben dem niederländischen Spitzenklub Ajax Amsterdam auch Borussia Dortmund scharf auf den 16 Jahre alten Chido Obi.

Der Teenager gilt als großes Talent und trainierte bereits im Profikader von Teammanager Mikel Arteta mit. Einen Profivertrag hat Obi allerdings noch nicht unterzeichnet. Dies wäre auf der Insel erst im November 2024 möglich, dann feiert der dänische Junioren-Nationalspieler seinen 17. Geburtstag.

Laut bold.dk locke der BVB Obi mit einem üppigen Gehalt. Deutlich mehr, als Arsenal wegen Verbandsrichtlinien in der Lage zu zahlen sei. Die Londoner allerdings wollen sich nicht kampflos geschlagen geben und hoffen, ihr Juwel mit sportlichen Argumenten von einem Verbleib überzeugen zu können.

Für die Gunners kommt der Mittelstürmer regelmäßig in der U18 Premier League, der Youth League und der Premier League 2 zum Einsatz. In dieser Saison steht Obi bei drei Toren und zwei Vorlagen in elf Partien.

So richtig treffsicher war Obi zudem im vergangenen November, als er noch für die U16 Arsenals auflief und beim 14:3-Kantersieg gegen die Junioren des FC Liverpool zehn Treffer markierte.