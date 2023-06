Transfers und Gerüchte am 20. Juni: Neue Bewegung bei Havertz - Star-Coach schließt Mbappé aus

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster: Immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, Primera Division, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 20. Juni.

© getty Neymar Bislang war die Annahme, dass Neymar PSG in diesem Sommer verlassen wolle. Nun jedoch könnte ein Umdenken beim Brasilianer stattfinden, nämlich dann, wenn Luis Enrique tatsächlich der neue Trainer des französischen Meisters werden würde. Das jedenfalls berichtet L'Équipe und verweist auf die frühere erfolgreiche Zusammenarbeit der beiden beim FC Barcelona. Gemeinsam gewann man unter anderem 2015 die Champions League.

© getty Kai Havertz Neue Bewegung kommt offenbar in dieser Woche in einen möglichen Transfer von Kai Havertz von Chelsea zu Arsenal. Die Daily Mail berichtet, dass die Gunners ein neues Angebot in Höhe von 70 Millionen Euro abgegeben haben sollen. Fabrizio Romano bestätigt dies und spekuliert, dass sich beide Seiten am Ende auf eine Ablöse von rund 76 Millionen Euro einigen könnten. Zudem sei die Erwartung, dass der Transfer noch in dieser Woche nach Ende der Länderspielreisen abgeschlossen werden könnte.

© getty César Azpilicueta Wieder was Neues vom FC Bayern! Sport Bild will erfahren haben, dass die Münchner nicht nur Kyle Walker von Manchester City als möglichen Ersatz für den wechselwilligen Benjamin Pavard ins Auge gefasst haben. Auch Tuchels Ex-Chelsea-Spieler César Azpilicueta soll auf der Liste stehen. Wie Walker ist er 33 Jahre alt und hat nur noch ein Jahr Vertrag. Wie Walker ist er ein Führungsspieler, der nicht nur Rechtsverteidiger, sondern auch in einer Dreierkette spielen könnte.

© getty Christopher Nkunku Der lange kolportierte Wechsel von Christopher Nkunku von RB Leipzig zu Chelsea ist nun endlich perfekt. Das gaben die Blues am Dienstag offiziell bekannt. Mehr zum Thema findet Ihr hier!

© getty Justin Kluivert Wechselt Justin Kluivert auf die Insel? Romano berichtet, dass es andauernde Verhandlungen zwischen der Roma und AFC Bournemouth gibt, um den Niederländer permanent zu verpflichten. Zuletzt war der Sohn von Patrick Kluivert für ein Jahr nach Valencia verliehen. Eine weitere Leihe - er wurde nun schon nach Leipzig, Nizza und Valencia verliehen - scheint aber auch nicht ausgeschlossen. Kluiverts Vertrag in Rom läuft noch bis 2025.

© getty Bernardo Silva Romano meldet, dass Bernardo Silva weiter das Transferziel Nummer eins von PSG ist. Und das soll auch bei einer Verpflichtung von Luis Enrique als Coach der Fall sein. Der generelle Eindruck ist, dass Silva nicht etwa zu einem Saudi-Klub wechseln wird, allerdings dürfe PSG auch keine Freundschaftspreise von Manchester City erwarten. Der Vertrag des Portugiesen bei City läuft noch bis 2025.

© getty Son Heung-Min Endet die Zeit des Ex-Leverkuseners Son Heung-Min in Europa in Kürze? Laut ESPN bietet nämlich Al Ittihad rund 60 Millionen Euro plus Boni für den Koreaner von Tottenham Hotspur. Zudem soll Son ein Gehalt von rund 30 Millionen Euro im Jahr winken. Zuletzt hatte Son bei TV Chousun offenbart, während der abgelaufenen Saison "sehr gelitten" zu haben. Er spielte lange Zeit mit einem Leistenbruch und zeigte auch nicht seine sonst üblichen starken Leistungen. Sein Vertrag bei den Spurs läuft noch bis 2025.

© getty Mateo Kovacic Der länger kursierende Wechsel von Mateo Kovacic von Chelsea zu Manchester City soll sich kurz vor dem Abschluss befinden, wie Fabrizio Romano berichtet. Demnach bot City zunächst 25 Millionen Euro an Ablöse, während Chelsea 30 Millionen Euro fordern soll. Mit dem Spieler sei sich City aber längst einig. Nur eine Verpflichtung von Declan Rice, der wohl zu Arsenal geht, würde diesem Wechsel wohl noch einen Strich durch die Rechnung machen.

© getty Victor Osimhen Victor Osimhen steht wohl nicht mehr zum Verkauf. Napoli-Präsident Aurelio de Laurentiis gab am Montag bekannt, dass man sich mit dem Stürmer auf eine Verlängerung seines Vertrags um zwei Jahre bis 2027 geeinigt habe. Eine ausführliche News zum Thema findet Ihr hier!

© getty Rasmus Höjlund Die Stürmersuche von Manchester Untied verläuft dieser Tage ähnlich erfolgreich wie die des FC Bayern. Beide sollen an Rasmus Höjlund von Atalanta Bergamo dran sein. Bislang ohne Erfolg. Laut The Telegraph will Atalanta mindestens 94 Millionen Euro für Höjlund, fraglich, ob United den Betrag für einen 20-Jährigen ausgeben will, der bislang eher als Talent denn als fertiger Stürmer gilt.

© getty Mason Mount United ist darüber hinaus stark an Chelseas Mason Mount interessiert, doch auch an dieser Front geht es nur zäh voran. Laut einem Bericht des Telegpraphs hat Chelsea ein Angebot in Höhe von rund 47 Millionen Euro für Mount abgelehnt.

© getty Pierre-Emile Höjbjerg Vor kurzem kam das Gerücht auf, dass der FC Bayern an einer Rückkehr von Mittelfeldspieler Pierre-Emile Höjbjerg interessiert sein soll. Wenn dem so ist, wird das Unterfangen wohl nicht einfach. Wie Tuttomercato berichtet, soll nämlich auch Atletico Madrid am Spieler von Tottenham Hotspur interessiert sein. Allerdings habe auch Atleti bislang noch keine ernsthaften Verhandlungen geführt.

© getty Kylian Mbappé Wo spielt Kylian Mbappé 2024 - oder vielleicht schon 2023? Die Frage bleibt weiter offen. Wir wissen nun aber, wo er nicht spielen wird. Pep Guardiola sagte zur Personalie Mbappé: "Wir werden Kylian Mbappé nicht verpflichten. Er wird sich nicht Man City anschließen - Ihr wisst doch sowieso alle, wo er hingehen will ...". Gemeint hat Guardiola damit sicherlich Real Madrid, was mittlerweile ein offenes Geheimnis ist.

© getty Harry Kane Harry Kanes Zukunft ist weiter offen. Der vielerorts begehrte Stürmerstar von Tottenham Hotspur - Bayern, Manchester United und Real Madrid sollen allesamt interessiert gewesen sein - hat noch Vertrag bis 2024, doch bislang kam wenig Bewegung in diese Personalie. Nun soll er ganz oben auf dem Wunschzettel von PSG stehen, wie Le Parisien berichtet. Dort soll er der große Star-Einkauf des Sommers werden. Allerdings liegt Paris auch nicht auf der Insel, wo Kane angesichts des realistischen Allzeit-Torrekords von Alan Shearer gerne bleiben möchte ...

© getty Pierre-Emerick Aubameyang Der Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang will Chelsea verlassen und soll Chelsea auch verlassen. Die Frage ist nur noch, wohin er gehen könnte. Fabrizio Romano meldet, dass der Gabuner mehrere Angebote von saudischen Klubs haben soll. Ende offen.

© getty Hakim Ziyech Auch Ziyech steht bei Chelsea auf der Verkaufsliste. Und während sich das Interesse an ihm in Europa derzeit in Grenzen zu halten scheint, könnte die Spur mal wieder nach Saudi-Arabien führen. Romano meldet nämlich, dass Ronaldo-Klub Al Nassr am Marokkaner interessiert sein soll. Weitere Details sind aber nicht bekannt.

© getty Moisés Caicedo Die Interessenten stehen Schlange für Moisés Caicedo (21) von Brighton. Allerdings wird er nicht ganz billig. Laut Daily Mail haben die Seagulls bereits eine Offerte in Höhe von 70 Millionen Euro von Chelsea abgelehnt. Brighton verlange demnach mindestens 94 Millionen Euro für den zentralen Mittelfeldspieler. Arsenal und Chelsea sollen interessiert sein, aber auch der FC Bayern wurde mal mit ihm in Verbindung gebracht.

© getty Christophe Galtier Christophe Galtier ist noch nicht mal offiziell von PSG entlassen worden, wird aber schon mit anderen Klubs in Verbindung gebracht. Einer davon soll Olympique Marseille sein, wie La Provence berichtet. Galtier stammt aus Marseille und spielte seinerzeit für OM. Er soll einer der Kandidaten für den Trainerjob bei OM sein, ein anderer ist der Spanier Marcelino. Beide könnten demnach auf Igor Tudor folgen, der den Klub auf eigenen Wunsch verlassen hat.

© getty Edson Álvarez Der Mexikaner ist die absolute Wunschlösung der Schwarz-Gelben, nun soll der BVB ein erstes Angebot über 30 Millionen Euro bei Ajax Amsterdam abgegeben haben. Der 25-Jährige will wohl unbedingt zum Tabellenzweiten der abgelaufenen Bundesliga-Saison und soll anderen Klubs schon Absagen erteilt haben, Ajax fordert um die 45 Millionen Euro. Ein Wechsel gilt laut Bild als wahrscheinlich, könnte sich jedoch noch ziehen.

© getty Morten Hjulmand Sollte der Wechsel des Ajax-Stars noch platzen, soll Hjulmand von Lecce ein heißes Thema beim BVB werden. Der dänische Nationalspieler (12 Länderspiele) wäre mit einer kolportierten Ablösesumme von 15 Millionen Euro deutlich erschwinglicher.

© getty Iván Fresneda Seit Wochen, gar Monaten, ranken sich die Gerüchte um ein Interesse des BVB am spanischen Rechtsverteidiger-Juwel von Real Valladolid. Doch die Dortmunder sollen eines von 30 Teams sein, die um die Dienste des 18-Jährigen buhlen, die von Valladolid aufgerufenen 20 Millionen Euro will der BVB wohl nicht zahlen. Der Deal droht angeblich doch noch zu scheitern.

© getty Warren Zaire-Emery Dem BVB wird zudem Interesse am PSG-Talent Zaire-Emery nachgesagt. Doch auch der FC Liverpool soll heiß auf den 17-jährigen Mittelfeldspieler sein, laut Bild landet der französische Nationalspieler wohl nicht bei den Schwarz-Gelben.

© getty Felix Nmecha Ein weiterer Name, der auf der Transferliste der Bild auftaucht, ist der vom deutschen Nationalspieler Felix Nmecha. Um die 15 bis 20 Millionen Euro soll der 22-Jährige vom VfL Wolfsburg kosten. Laut Sky befinden sich die Dortmunder in Gesprächen über einen Wechsel des Mittelfeldspielers, der BVB soll ihn nach den Informationen von Transferexperte Florian Plettenberg "unbedingt verpflichten" wollen.

© getty Kim Min-Jae Die Verpflichtung des FC Bayern von Kim Min-Jae nimmt weiter Formen an. RMC hat nun die Details des Münchner Angebots an die SSC Neapel öffentlich gemacht. Demnach würden die Bayern den Innenverteidiger mit einem Fünfjahresvertrag und einem jährlichen Gehalt von 17 Millionen Euro brutto locken. Dem Berater des Koreaners soll eine Vermittlungsprovision von 15 Millionen Euro winken. Zudem belaufe sich die Ausstiegsklausel auf 47 Millionen Euro und nicht, wie zunächst angenommen, auf 50 Millionen Euro. Diese soll allerdings nur noch bis zur zweiten Woche im Juli gelten. Der FC Bayern befindet sich dem Vernehmen nach in der Pole-Position im Tauziehen um Kim, an dem auch Manchester United und Newcastle United interessiert sein sollen. Der 26-Jährige soll die Lücke der voraussichtlichen Abgänge von Lucas Hernández und Benjamin Pavard stopfen.

© getty Jurrien Timber Innenverteidiger Jurrien Timber steht wohl vor einem Sprung auf die Insel. Laut The Athletic hat Arsenal nun ein erstes Angebot für den Ajax-Spieler abgegeben, das im Bereich von 35 Millionen Euro liegen soll. Allerdings soll Ajax mindestens 58 Millionen Euro verlangen. Jedoch haben sich die Gunners offenbar schon mit Timber auf einen Vertrag geeinigt.