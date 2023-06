Transfers und Gerüchte am 19. Juni: BVB-Talent vor dem Absprung? Kurioser Deal bei neuem Gladbach-Stürmer

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster: Immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, Primera Division, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 19. Juni.

© getty

Goncalo Ramos

Berater Jorge Mendes hat seinen Klienten Goncalo Ramos offenbar mehrfach aktiv beim FC Bayern München angeboten. Das berichtet Sport1.

Die Münchner befinden sich auf Stürmersuche und standen mit Mendes zuletzt ohnehin regelmäßig in Kontakt. Er berät unter anderem auch Joao Cancelo, der in der Rückrunde leihweise in München spielte.