Ein Messerstich und eine Kokain-Lieferung: Der doppelte Fall Quincy Promes

Auf dem Platz glänzt Quincy Promes weiterhin. Abseits des Fußballfeldes sorgt der Niederländer aber für noch größere Schlagzeilen.

Man soll Berufliches und Privates trennen: An diesen gut gemeinten Ratschlag halten sich viele, doch gerade die Fußballer präsentieren ihre Freizeitaktivitäten gerne auf allen Social-Media-Kanälen. So auch Hakim Ziyech vom FC Chelsea. Und deshalb weiß jeder, den es interessiert: Der Marokkaner hat das erste freie Wochenende nach dem Saisonende bei den Blues für einen Kurztrip genutzt. Es ging für ihn nach Moskau. Dort war er unter anderem auf einer Party eines Wettanbieters und als Ehrengast im Stadion. Immer an seiner Seite: sein alter Freund Quincy Promes - und bei dem muss man Berufliches und Privates ganz streng voneinander trennen. Denn beruflich, also auf dem Fußballplatz, läuft es immer noch hervorragend für den 31-jährigen Niederländer, der vor einigen Jahren mit Ziyech eine Saison lang gemeinsam bei Ajax Amsterdam kickte. Inzwischen läuft Promes zum zweiten Mal für Spartak Moskau auf und hat in der abgelaufenen Saison 20 Tore für den Tabellendritten erzielt. Das reichte zum zweiten Platz in der Torschützenliste; in der Saison 2017/18 hatte er sich den Titel in Russland aber schon geholt. Zwar kickte Promes nur eine Saison in einer der fünf großen europäischen Ligen, aber mit seinen Vorstellungen in Russland, starken Phasen bei Ajax und insgesamt 50 Länderspielen für Oranje hat er eine durchaus beeindruckende Karriere hingelegt. So weit, so der gute berufliche Teil. Im Privaten hingegen läuft es für Promes alles andere als nach Wunsch.

© getty Promes wird Drogenschmuggel und versuchter Mord vorgeworfen Denn es sind nicht seine Tore oder seine Spurts auf dem Flügel, die in seiner Heimat die Schlagzeilen beherrschen: Wenn in den Niederlanden über Quincy Promes geschrieben wird, dann geht es um Drogenschmuggel, versuchten Mord und Millionensummen. In den Niederlanden laufen aktuell gleich zwei Verfahren gegen Promes: Zum einen soll er im Juli 2020 nach einer Familienfeier seinen Neffen mit einem Messer am Knie verletzt haben. Und zum anderen wurde im März 2023 bekannt, dass Promes mit anderen Mittätern für den Import von mehr als einer Tonne Kokain aus Südamerika verantwortlich gewesen sein soll. Was die Medien in Holland besonders freut und Promes besonders schaden dürfte: Bereits vor dem Messerangriff auf seinen Neffen wurde das Telefon des Fußballers von den Behörden überwacht - da bereits zu diesem Zeitpunkt der Verdacht bestand, dass er in den Drogenschmuggel verwickelt sein könnte. Die Gesprächsprotokolle liefern den Medien nun das Futter, das sie dann gerne verschlingen. So wurde bekannt, dass Promes nach der Tat seinem Vater am Telefon vorwarf, dass dieser bei der Auseinandersetzung dazwischengegangen war und er bekannte, dass er seinem Neffen in den Hals hatte stechen wollen. Ob die Aussagen bei der Urteilsfindung vor Gericht verwendet werden dürfen, ist noch nicht klar, denn die Telefon-Überwachung wurde rechtlich gesehen wegen eines anderen vermuteten Vergehens, dem Drogenhandel, in Auftrag gegeben. Der Grund für den Promes-Ausraster: Sein Neffe hatte einer Tante Jahre zuvor angeblich eine Kette gestohlen. "Wer meine Tante beklaut, den bringe ich um", sagte Promes am Telefon. Am 19. Juni fällt das Gericht das Urteil.