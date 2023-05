Transfers und Gerüchte am 3. Mai: Sergio Busquets kündigt eine Entscheidung an - Barça-Juwel vor Abgang?

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster und immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte vom 3. Mai.

Am Dienstag ist Starberater Jorge Mendes in Barcelona angekommen, um die Zukunft seines Schützlings Ansu Fati zu klären. Das berichtet Gerard Romero. "Ich bin hier, um mit Ansu Fatis Familie zu sprechen. Er ist ein Topspieler, ein Phänomen", wird Mendes zitiert: "Wir werden sehen, was passiert." Es gehe also darum, sich nun auf eine gemeinsame Linie zu verständigen und zu evaluieren, ob eine Zukunft bei Barça Sinn ergibt oder ob ein Vereinswechsel die stagnierende Karriere eher wieder in Schwung bringt. Fatis Vertrag bei Barça ist noch bis 2027 datiert.

© getty

Nestory Irankunda

Laut der Sport Bild will sich der FC Bayern die Transferrechte am 17-jährigen Nestory Irankunda von Adelaide United sichern. Der Shootingstar der A-League in Australien hat in insgesamt 32 Spielen acht Tore erzielt. Ein Wechsel käme demnach also nicht in diesem Jahr, sondern 2024 infrage. "Ich bin erst in meiner zweiten Saison, ich brauche wahrscheinlich noch mehr als zwei, drei oder vier Saisons", wird Irankunda vor dem Playoff-Duell gegen Wellington Phoenix (5. Mai) in der Daily Mail zitiert: "Ich habe es nicht eilig, nur weil es um Europa geht. Es ist meine Karriere." Er wolle sich seine Karriere "nicht ruinieren, nur weil ich glaube, dass ich es weit schaffen kann". Mehr Informationen zu Bayerns Transferplänen gibt es hier.