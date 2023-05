Transfers: Was läuft zwischen PSG und Eintracht Frankfurt?

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster und immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte vom 16. Mai.

© getty El Chadaille Bitshiabu Eintracht Frankfurt ist angeblich am 18-jährigen Innenverteidiger von Paris Saint-Germain interessiert. Laut Bild hat sich Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche vor drei Wochen in Paris mit PSG-Sportdirektor Luis Campos getroffen, um unter anderem über einen Wechsel von Bitshiabu zu sprechen. Laut Frankfurter Rundschau wäre auch ein Tauschdeal gegen Randal Kolo Muani und 80 Millionen Euro denkbar.

© getty Hugo Ekitiké Nachfolgen könnte Kolo Muani ausgerechnet ein PSG-Stürmer - und zwar der 20-jährige Hugo Etikité. Er wechselte vor der Saison per Leihe von Stade Reims nach Paris. Obwohl er die Erwartungen nicht erfüllte, greift dem Vernehmen nach eine Kaufpflicht für 30 Millionen Euro. In 30 Pflichtspielen gelangen ihm vier Tore. Übereinstimmenden Berichten zufolge könnte Ekitiké nun per Leihe plus Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro nach Frankfurt wechseln.

© imago images Ilkay Gündogan Ilkay Gündogan wird offenbar vom FC Barcelona und vom FC Arsenal umworben. Das vermeldet die Bild. Der Vertrag des 32-jährigen Mittelfeldspielers läuft im Sommer aus. Dem Bericht zufolge bietet Manchester City seinem Kapitän lediglich eine Verlängerung um ein Jahr, was der Spieler selbst und sein Onkel/Berater Ilhan Gündogan nach mehreren Gesprächen abgelehnt hätten. Es ist Klub-Linie, älteren Spielern keine Verträge über mehr als eine Saison anzubieten. Barca würde Gündogan diesen Wunsch wohl erfüllen. Bei Arsenal würde er auf Trainer Mikel Arteta treffen, den aus gemeinsamen Zeiten bei City kennt. "Ich persönlich möchte, dass Ilkay in der nächsten Saison hier ist", sagte zuletzt Trainer Pep Guardiola. Gündogan befindet sich aktuell in Topform, beim 3:0-Sieg gegen den FC Everton am Wochenende gelangen ihm zwei Traumtore. Am Mittwoch bestreitet er mit City das Halbfinal-Rückspiel gegen Real Madrid (Hinspiel 1:1).

© getty Edson Álvarez Der FC Bayern München und Borussia Dortmund sind übereinstimmenden Berichten zufolge am 25-jährigen Mittelfeldspieler Edson Àlvarez von Ajax Amsterdam interessiert. Laut der niederländischen Zeitung Telegraaf wollen die beiden Bundesliga-Titelrivalen diesbezüglich demnächst Kontakt mit Ajax aufnehmen. Hier geht es zur ausführlichen Meldung.

© getty Raphaël Guerreiro Raphaël Guerreiro steht offenbar vor einem Abschied von Borussia Dortmund. Am Montagabend kursierten Fotos, auf denen der 29-jährige Linksverteidiger sein Auto mit Umzugskartons belädt. Wie Sport1 erfuhr, sollen auch Möbelpacker vor Guerreiros Haus am Dortmunder Phönixsee gesichtet worden sein. Dem Bericht zufolge gehen seine Kollegen von einem Abschied aus. Guerreiros Kontrakt endet zum Saisonende. Der Klub hat ihm dem Vernehmen nach eine Angebot auf Vertragsverlängerung vorgelegt, das der Spieler bisher aber nicht angenommen hat. Guerreiro gelangen in dieser Saison in 34 Pflichtspielen starke 19 Scorerpunkte, zuletzt hatte er seinen Stammplatz aber dennoch nicht sicher.