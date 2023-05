Transfers: Leipzigs Dominik Szoboszlai befeuert Spekulationen

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster und immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte vom 15. Mai.

© getty

Dominik Szoboszlai

Dominik Szoboszlai hat Spekulationen über einen möglichen Abschied von RB Leipzig befeuert. "Für drei Spiele bin ich auf jeden Fall noch bei RB Leipzig. Ich möchte gern in der Champions League spielen und würde gern meinen zweiten Pokal holen mit RB Leipzig. Was nach dem Sommer passiert, werden wir sehen", sagte Szoboszlai am Sonntag. Newcastle United soll am 22-jährigen Mittelfeldspieler interessiert sein. Sein Vertrag läuft bis 2026.