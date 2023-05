Transfers: So läuft die Trainersuche bei Eintracht Frankfurt

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster und immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte vom 14. Mai.

Eintracht Frankfurt

Wer wird Nachfolger von Oliver Glasner bei Eintracht Frankfurt? Dass der Übungsleiter zum Saisonende gehen muss, ist bereits offiziell.

"Damit haben wir uns gar nicht beschäftigt. Wir hatten so viele Sachen in dieser Woche, bei denen wir für Eintracht Frankfurt die Weichen stellen mussten. Das ist momentan kein Thema bei uns", betonte Sportvorstand Markus Krösche am Samstag bei Sky.

Gehandelt werden unter anderem Dino Toppmöller und Arne Slot von Feyenoord.