Transfers und Gerüchte am 10. Mai: Abschied von Barça-Legende offiziell - Buli-Trainer darf offenbar weitermachen

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster und immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte vom 10. Mai.

Der 34-Jährige wechselte 2005 in die Jugendabteilung der Blaugrana. Seitdem absolvierte er 719 Pflichtspiele für den Verein, in denen er 18 Tore erzielte und 45 Treffer vorbereitete.

Die Barcelona-Legende hat seinen offiziellen Abschied zum Saisonende verkündet. In einem emotionalen Video, welches der FC Barcelona auf seiner Twitter-Seite veröffentlichte, verabschiedete sich Busquets von den Fans der Katalanen.

Die Verantwortlichen der Schwarz-Gelben würden an Hummels vor allem seine Routine und Zuverlässigkeit schätzen, weshalb man sich beim BVB eine Fortsetzung der Zusammenarbeit wünsche.

Nach den Berichten über einen möglichen Abgang des 33-Jährigen vom FC Bayern hat sich nun FCB-Boss Oliver Kahn in die Debatte eingeschaltet und einem Wechsel einen Riegel vorgeschoben. "Das wird nicht passieren", machte der 53-Jährige in jüngsten Ausgabe der Sport Bild deutlich.

© getty

Daniel Farke

Der 46-Jährige darf offenbar eine weitere Saison an der Seitenlinie von Borussia Mönchengladbach stehen. Das berichtet die Sport Bild. Trotz des schwachen Abschneidens der Fohlen in der Bundesliga mit lediglich 39 Zählern aus 31 Spielen glaubt man offenbar weiter an eine Zukunft mit Farke.