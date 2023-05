Ranking: Europas größte Dramen! Die spätesten Spielentscheidungen in Europas Top-5-Ligen

Mit der Nachspielzeit hat der Fußball sein ganz eigenes Spannungselement geschaffen. Die größten Dramen ereignen sich oft, wenn die 90 Minuten schon vorbei sind. Wir haben für Euch eine Top-10 der spätesten Spielentscheidungen dieser Saison in den Top-5-Ligen Europas aufgestellt und nach unserem Befinden gerankt.

Ähnlich wie der Pokal hat auch die Nachspielzeit ihre eigenen Gesetze. Die physischen Kräfte sind zum Großteil aufgezehrt, je nach Brisanz und Intensität des Spiels liegen die Nerven blank - und keiner weiß so genau, wie lange wirklich noch gespielt wird. Und wenn es dann noch unentschieden steht und eine einzige großartige Aktion oder ein dummer Fehler über Sieg oder Niederlage entscheiden können, ist alles angerichtet für ... Drama! Die größten Dramen der Spielzeit 2022/23 in Europas Top-5-Ligen - also: Bundesliga, Premier League, La Liga, Serie A, Ligue 1 - findet Ihr hier im Ranking von SPOX.

© getty Platz 10: Daniel Parejo vs. FC Girona am 22.01.2023

1:0-Siegtreffer für den FC Villarreal nach 99 Minuten und 40 Sekunden Manchmal entschädigt eine einzige Nachspielzeit für 90 Minuten, die vielleicht nicht unbedingt Stoff für die Geschichtsbücher lieferten. Drama war jedenfalls jede Menge geboten. Um ein Haar wäre nämlich Gironas Keeper der Held des Spiels geworden, denn Paulo Gazzaniga parierte einen Elfmeter von Gerard Moreno in der dritten Minute der Nachspielzeit. Dumm nur für Gazzaniga, dass es kurz darauf gleich den nächsten Strafstoß für Villarreal gab - und diesmal zog er den Kürzeren. Dani Parejo traf in der 100. Minute zur Entscheidung. Kleiner Fun Fact: Jeweils war Pau Torres gefoult worden.

© getty Platz 9: Fábio Carvalho vs. Newcastle am 31.08.2022

2:1-Siegtreffer für den FC Liverpool nach 97 Minuten und 10 Sekunden Dieses Tor war der Höhepunkt eines kleinen Sommermärchens für Neuzugang Fábio Carvalho, der gerade aus Fulham zum großen FC Liverpool gekommen war. Der flinke offensive Mittelfeldspieler bekam von Jürgen Klopp regelmäßig Einsatzzeiten, schoss bei einem wilden 9:0 gegen Bournemouth sein erstes Premier-League-Tor gegen die Reds - und nur einen Tag nach seinem 20. Geburtstag den Gamewinner in einem überaus zähen Match gegen Newcastle, das lange in Anfield geführt hatte. Es sollte bis dato aber der letzte große Auftritt von Carvalho gewesen sein. Seine Einsatzzeiten wurden immer weniger. In 2023 stand er nur ganze zwei Minuten in der PL auf dem Rasen.

© getty Platz 8: Marius Bülter @ Mainz am 05.05.2023

3:2-Siegtreffer für den FC Schalke 04 nach 101 Minuten und 13 Sekunden Sollte S04 nach einer verheerenden Hinrunde (9 Punkte nach 17 Spielen) doch noch die Klasse halten, dürfte Marius Bülter der Favorit auf den Titel des MVP bei Königsblau sein. "Nerven wie Drahtseile" bescheinigte ihm sein Trainer Thomas Reis nach dem Dreier in Mainz, den der 30-Jährige per fragwürdigem Foulelfmeter in der 12. Minute der Nachspielzeit für Schalke entschied. Es war nebenbei noch Bülters elftes Saisontor, sein achtes in der Rückrunde, womit er erst der dritte Schalker seit 2013/14 ist, der in der Bundesliga zweistellig für Schalke getroffen hat (neben Klaas Jan Huntelaar und Guido Burgstaller). Noch mehr Zahlen: Noch nie seit detaillierter Datenerfassung (seit 2003/04) ist in der Bundesliga zu einem späteren Zeitpunkt ein Tor gefallen.

© getty Platz 7: Ivan Toney @ Manchester City am 12.11.2022

2:1-Siegtreffer für den FC Brentford nach 97 Minuten und 17 Sekunden Wie man mit einer frischen Enttäuschung umgeht, demonstrierte Ivan Toney im November 2022. Keine 24 Stunden, nachdem der Stürmer erfahren musste, dass er im letzten Moment aus Englands WM-Kader geflogen war, schoss er seine Bees im Alleingang im gefürchteten Etihad zum Sieg. Toney hat maßgeblichen Anteil daran, dass Brentford eine durch und durch solide Saison spielt und sich sogar Hoffnungen auf einen Platz im europäischen Geschäft machen durfte. 20 Saisontore hat der 27-Jährige auf seinem Konto (Stand: 9. Mai), nur Harry Kane und Erling Haaland haben häufiger getroffen. Fun Fact: Brentfords Sieg im Etihad war natürlich die einzige Heimniederlage Citys in dieser Spielzeit. Sonst: 16 Siege, 1 Unentschieden.

© getty Platz 6: Konstantinos Mavropanos vs. Hertha BSC am 08.11.2022

2:1-Siegtreffer für den VfB Stuttgart nach 97 Minuten und 20 Sekunden Einen Monat im Herbst 2022 war Michael Wimmer als Trainer für den VfB zuständig. Unter seiner Leitung kamen die Schwaben eine Runde im Pokal weiter und gewannen drei von sechs Spielen in der Liga bei drei Niederlagen. Der vielleicht wichtigste Dreier gelang dabei im Kellerduell mit der Hertha, als Konstantinos Mavropanos mit der allerallerletzten Aktion, nach einer Ecke von Borna Sosa, zum Sieg einköpfte. Überschattet wurde die Partie von einem heftigen Zusammenprall von Stuttgarts Wataru Endo und Berlins Ivan Sunjic. Endo war sogar kurz bewusstlos und musste mit einer Trage vom Platz gebracht werden.

© getty Platz 5: Rubén Sobrino vs. Atlético Madrid am 29.10.2022

3:2-Siegtreffer für den FC Cádiz nach 98 Minuten und 7 Sekunden Nach einem verheerenden Saisonstart (5 Pleiten bei 0:14 Toren) war Cádiz Topfavorit auf den Abstieg in La Liga - und auch Monate später sind die Andalusier noch in der Verlosung. Der Dreier gegen Atléti Ende Oktober könnte in der Endabrechnung aber noch Gold wert sein. Damals war es am 12. Spieltag der erst zweite Saisonsieg. Das Spiel war durch und durch dramatisch: Cádiz' 2:0 in der 81. machte João Félix mit einem Doppelschlag (85./89.) zunichte. Fast hätte der Portugiese sogar den Hattrick perfekt gemacht (90+6), verpasste aber knapp. Dann war Sobrino zur Stelle, am zweiten Pfosten, mit dem Bauch!

© getty Platz 4: Alexis Mac Allister vs. Manchester United am 04.05.2023

1:0-Siegtreffer für Brighton and Hove Albion nach 98 Minuten und 17 Sekunden Der argentinische Weltmeister bewies starke Nerven, als er quasi mit dem Schlusspfiff David de Gea im United-Tor vom Punkt bezwang. Vorausgegangen war ein Handspiel von Luke Shaw. Für die Seagulls kann Mac Allisters Tor in der Endabrechnung der Saison den Unterschied zwischen einem Platz im gesicherten Mittelfeld und der Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb ausmachen. Gleichzeitig machte die gelungene Revanche für das Aus im FA Cup den Sieg gegen United noch süßer. Zwei Wochen zuvor waren Mac Allister und Co. dramatisch im Elfmeterschießen am gleichen Gegner gescheitert und hatten damit den Einzug ins Endspiel verpasst.

© getty Platz 3: Reiss Nelson vs. Bournemouth am 04.03.2023

3:2-Siegtreffer für den FC Arsenal nach 96 Minuten und 59 Sekunden Sollten die Gunners doch noch irgendwie Meister werden am Ende dieser für Mikel Arteta und sein blutjunges Team in vielen Phasen grandiosen Spielzeit, dann dürfte man sich durchaus Gedanken über eine Statue machen, die den dann freilich legendär gewordenen Moment von Reiss Nelsons Schuss ins Glück gegen AFC Bournemouth für alle Zeit festhält. 2:0 hatten die Gäste geführt, Thomas Partey und Ben White ausgeglichen, doch nach dem 2:2 in der 70. Minute wollte sich einfach nichts mehr tun. Doch dann kam Nelson, der nach seiner Einwechslung in der 69. Minute schon das 2:2 aufgelegt hatte, und behielt die Nerven. Einen Klärungsversuch ließ der 23-Jährige an der Strafraumkante lauernd lässig von der Brust abtropfen und versenkte den Ball mit links halbhoch im langen Eck. Der Rest war Ekstase im Emirates. Was das Tor außerdem besonders macht: Für Nelson war es am 26. Spieltag erst der dritte Kurzeinsatz in einer von zahlreichen Verletzungsproblemen überschatteten Saison.

© getty Platz 2: Oliver Burke @ Dortmund am 20.08.2022

3:2-Siegtreffer für Werder Bremen nach 94 Minuten und 41 Sekunden Eine der erstaunlichsten Nachspielzeiten dieser Bundesliga-Saison ereignete sich am 3. Spieltag in Dortmund. Der BVB führte 2:0 bis zur 89. Minute, ehe Lee Buchanan vermeintlich Ergebniskosmetik für die Bremer Gäste betrieb. Doch dann kam die Nachspielzeit und ein Meltdown der Hausherren, der sicherlich noch das eine oder andere Mal zitiert werden dürfte, sollte der BVB nicht Meister werden. Niklas Schmidt glich für Werder aus (90+3), ehe Burke das Ganze völlig auf den Kopf stellte. Übrigens: Das 2:3 gegen Aufsteiger Bremen ist Dortmunds einzige Heimniederlage der Saison. Sonst: 13 Siege, 1 Remis.