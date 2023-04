Transfers: Koeman verhinderte Pedri-Wechsel nach München - Bayer holt Brasilien-Juwel

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. Die Transfergerüchte vom 1. April.

Angesprochen auf Transfer-Verhandlungen während der Liga-Pause sagte Klopp: "Sie waren gut. Von Seiten der Spieler war es positiv, würde ich sagen. Aber das sind Gespräche, keine Entscheidungen. Wir sind sehr beschäftigt, wie Sie sich vorstellen können." Der deutsche Trainer erklärte außerdem, dass sein Verein im Sommer definitiv einiges an Geld ausgeben werde. "Für wen, wie viel - über diese Sachen kann ich nichts sagen."

Liverpool schied im März in der Champions League deutlich gegen Real Madrid aus, in der Premier League liegen die Reds im Rennen um die Königsklasse aktuell hinten dran - die glorreichen Zeiten mit dem Gewinn der Champions League 2019 und der englischen Meisterschaft 2020 scheinen weit weg. Ähnliches gilt für einige der damals entscheidenden Spieler.

Ein Neu-Aufbau des Liverpool-Kaders sei "unausweichlich", sagte Klopp am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Topspiel bei Manchester City (Samstag, 13.30 Uhr).

Der 27-jährige Linksverteidiger hat einem neuen Vierjahres-Vertrag bei Manchester United zugestimmt. Das berichtet The Athletic .

Beim FC Chelsea ist der 28-jährige Kroate unter Trainer Graham Potter im zentralen Mittelfeld gesetzt. Der Engländer würde Kovacic gerne in London behalten.

Der 23-jährige Engländer gilt als einer der besten Rechtsverteidiger der Welt. An ihm sei nun Real Madrid interessiert, wie der englische Football Insider schreibt. Eine gute Ausgangslage könnte der amtierende Champions-League-Sieger haben, weil die Londoner in der kommenden Saison wohl nicht europäisch vertreten sein werden.

In der Liga Portugal stehen die Adler nach 25 Spielen zehn Punkte vor dem Zweitplatzierten Porto.

Der deutsche Trainer hat seinen Vertrag in Portugal bis zum Sommer 2026 verlängert. Schmidt führte Benfica ins Viertelfinale der Champions League, wo sie nun auf Inter Mailand treffen.

Koeman führte dann das entscheidende Detail aus: "Eine Woche nach dem Trainingsauftakt fragte mich der Verein, ob er spielen werde, Bayern sei sehr interessiert. Ich habe gesagt, dass er bleibt, dass er bald in der ersten Mannschaft spielen wird, und so war es dann auch."

Der Niederländer sagte über den damals 17-Jährigen: "Er ist der Spieler, der mich am meisten überrascht hat. Vom ersten Tag an hat er reifer gespielt, als es sein Alter aussagt. Im Training war er beeindruckend. Er ist bescheiden, professionell, er hat viel Qualität, ist beidfüßig."

André Onana

Premier-League-Klub FC Chelsea hat offenbar ein Auge auf Torwart André Onana von Inter Mailand geworfen. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, hat Chelsea den 26 Jahre alten Kameruner in dieser Saison genau beobachtet und erwägt, ihn im Sommer zu verpflichten.

Bei den Blues soll Onana den nach der Rückkehr von Kepa Arrizabalaga ins zweite Glied abgerutschten Édouard Mendy ersetzen. Der Senegalese kam 2020 von Stade Rennes zum FC Chelsea und war in seiner ersten Saison maßgeblich am Gewinn der Champions League beteiligt. In dieser Saison setzt Chelsea-Trainer Graham Potter auf den Spanier Kepa als seine Nummer eins.