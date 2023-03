Transfers, News und Gerüchte vom 31. März: Mason Mount kann sich offenbar Wechsel zum FC Bayern vorstellen

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. Die Transfergerüchte vom 31. März.

Der Vertrag des 27-Jährigen wurde erst im vergangenen Sommer bis 2026 verlängert. Gnabry befindet sich seit mehreren Monaten jedoch in einem Formtief. So schaffte er es zuletzt kaum mehr in die Startelf der Bayern. Unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel gilt es für ihn nun, sich zu beweisen.

Ilkay Gündogan

Der Nationalspieler hat noch keine Entscheidung über seine Zukunft über die laufende Saison hinaus getroffen. "Es gibt definitiv noch keine Einigung mit einem anderen Klub", sagte sein Onkel und Agent Ilhan Gündogan der Zeitung Guardian.

Der Kapitän des englischen Meisters Manchester City sei in den vergangenen Wochen allein auf den Klub und die Geburt seines ersten Sohnes Kais fokussiert gewesen. "Jetzt befindet er sich in der entscheidenden Phase der Saison und konzentriert sich nur darauf. Wo Ilkay in der kommenden Saison spielen wird, ist noch immer offen", sagte Ilhan Gündogan. Der Vertrag des 32-Jährigen bei City läuft aus. Zuletzt war der Mittelfeldspieler mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht worden.