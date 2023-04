Transfers, News und Gerüchte am 22. April: BVB streckt Fühler für US-Talent nach Spanien aus

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster und immer mehr mögliche Transfers tun sich auf. Alle Transfer-News und Gerüchte vom 22. April.

In der aktuellen Saison kommt der Stürmer wettbewerbsübergreifend bisher auf elf Tore und fünf Vorlagen für die Reds.

Der Brasilianer hat laut der Daily Mail zugestimmt, ab der kommenden Saison für den FC Barcelona aufzulaufen. Der Vertrag des 33-Jährigen läuft zum Saisonende in Liverpool aus.

© imago images

Julian Nagelsmann

Der Ex-Bayern-Trainer wird laut übereinstimmenden Medienberichten seine nächste Herausforderung wohl nicht beim FC Chelsea finden. Nagelsmann sagte nun zu Sky: "Um was abzusagen, musst du was zusagen." Ist dieses Gerüchte-Kapitel also doch noch nicht ganz abgeschlossen?

Der FC Chelsea wird aller Voraussicht nach in der kommenden Saison nicht international vertreten sein.