Transfers, News und Gerüchte vom 20. April: Entscheidung bei Giroud gefallen

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. Die Transfergerüchte vom 20. April.

Jude Bellingham / Brahim Diaz

Die Zukunft von Jude Bellingham beim BVB ist weiter offen. Nun soll Real Madrid einen Plan schmieden, den Engländer nach Spanien zu holen. Die Königlichen sind schon länger an Bellingham dran, haben aber offenbar gewisse Grenzen, die sie für den 19-Jährigen nicht überschreiten wollen. Laut mehrerer spanischer Medien liegen diese bei einer Ablösesumme von rund 100 Millionen Euro sowie einem Jahresgehalt, das 20 Millionen Euro nicht überschreiten soll. Der BVB würde sich dem Vernehmen nach jedoch mit besagter Ablöse nicht unbedingt zufriedengeben. Also plant Real laut Cadena SER offenbar ein Tauschgeschäft, um die Ablöse etwas zu drücken.

Dieses soll neben den 100 Millionen Euro auch den 23 Jahre alten Mittelfeldspieler Brahim Diaz beinhalten, der derzeit an Milan ausgeliehen ist. Stand jetzt kehrt er im Sommer nach Madrid zurück, wo er noch bis 2025 unter Vertrag steht. Diaz wurde zudem vor seinem Wechsel zu Real Madrid 2019 schon einmal mit dem BVB in Verbindung gebracht. Zuvor spielte er für Manchester City. In der laufenden Saison absolvierte der Offensivspieler 36 Pflichtspiele für die Rossoneri und erzielte dabei 6 Tore (3 Assists).