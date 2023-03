Transfers, News und Gerüchte vom 14. März: BVB schielt wohl auf Nationalspieler aus der Bundesliga

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. Die Transfergerüchte des 14. März.

Der TV-Sender gibt an, dass Stach zwischen zehn und 15 Millionen Euro kosten soll. Es gibt jedoch auch die Option, den Vertrag um ein weiteres Jahr zu verlängern.

Bis 2024 ist der zweifache Nationalspieler noch an den 1. FSV Mainz 05 gebunden. Laut Sky soll Stach jedoch bereit sein, bei einem anderen Klub den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen.

Deshalb will sich Tottenham dem Bericht zufolge um einen Nachfolger für den Franzosen kümmern. Bereits in den kommenden Wochen könnte Tottenham Martínez ein erstes Angebot unterbreiten. Der Argentinier steht bei Villa noch bis 2027 unter Vertrag, könnte aber für ein entsprechend hohes Angebot ziehen gelassen werden.

Der Vertrag von Lloris in London läuft 2024 aus. Der 36-Jährige steht dann wahrscheinlich vor seinem Abschied von den Spurs, aktuell muss er mit einer Knieverletzung passen.

Barcelona kann dagegen Einspruch einlegen. Sollte diesem nicht stattgegeben werden, dürften zahlreiche Top-Klubs an Gavi herantreten. Laut Marca soll sich der FC Bayern bereits mit Vertretern des Spielers getroffen haben.

Der 18-Jährige hat im vergangenen September seinen Vertrag beim FC Barcelona bis zum 2026 verlängert. Die Vereinbarung soll laut Cadena Ser , Marca , AS und anderen spanischen Medien jedoch ungültig sein. Demnach könnte Gavi nach der Saison ablösefrei gehen.

Der 29-Jährige kam im Sommer ablösefrei von Manchester United zur Alten Dame, hat in dieser Saison aber erst zwei Ligaspiele bestreiten können - mit einer Einsatzzeit von 35 Minuten.

Nun will die Mundo Deportivo erfahren haben, dass sich Kroos dazu entschieden hat, mindestens noch ein weiteres Jahr in Madrid bleiben zu wollen.

Wie die AS berichtet, soll Raúls Arbeit sehr gut im Verein ankommen. Demnach habe sich der 45-Jährige als Hauptanwärter auf die Nachfolge von Carlo Ancelotti als Trainer der Profis etabliert, sollte der Italiener eines Tages den Verein verlassen.

Die Real-Legende arbeitet aktuell als Trainer von Real Madrid Castilla, der zweiten Mannschaft der Königlichen. Nach 27 Spieltagen in der Gruppe 1 der Primera Federación steht sein Team mit 49 Punkten auf Tabellenplatz vier - vier Zähler hinter Spitzenreiter Alcorcón.

Facundo Pellistri

Sieben Pflichtspiele über 168 Einsatzminuten hat der 21-Jährige in dieser Saison für Manchester United gesammelt. 2020 kam Pellistri für 8,5 Millionen Euro von CA Peñarol ins Old Trafford, wurde zuletzt aber eineinhalb Jahren an Alaves nach Spanien ausgeliehen.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano planen die Red Devils beim Uruguayer erneut eine Leihe für die kommende Saison. Gut möglich sei es, dass man dem Rechtsaußen zuvor einen neuen Vertrag anbiete. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft bis 2025.