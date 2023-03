Transfers: Wird Kane zu Englands Rekordtransfer? Haaland bei PSG im Gespräch

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. Die Transfergerüchte des 13. März.

Darüber hinaus will man den 19-Jährigen davon überzeugen, bei Real den nächsten Karriereschritt gehen zu können. Damit soll vor allem die Konkurrenz aus England ausgestochen werden, wo sich ebenfalls prominente Klubs um die Dienste des BVB-Youngsters bemühen.

Real Madrid intensiviert seine Bemühungen, Jude Bellingam im kommenden Transfer-Sommer zu verpflichten. Nach Informationen der AS sind die Königlichen bereit, 140 Millionen Euro für den Engländer locker zu machen.

Mit dem FC Bayern wird der Stürmer immer wieder in Verbindung gebracht, nun soll jedoch ein anderer Top-Klub sein Interesse vermeldet haben. Laut dem Mirror hat Manchester United Kane als "Transfer-Ziel Nummer eins" auserkoren.

Seit seiner Entlassung bei Aston Villa ist Steven Gerrard ohne Verein. Das könnte sich in naher Zukunft ändern. Wie das türkische Nachrichtenportal Karar berichtet, ist es zu einem Geheimtreffen zwischen dem ehemaligen Nationalspieler Englands und Ertugrul Dogan, dem Präsidenten von Trabzonspor, gekommen.

Erling Haaland

Nach Informationen des französische Reporter Daniel Riolo liebäugelt PSG mit einer Verpflichtung des Norwegers. Dafür sollen knapp 200 Millionen Euro investiert werden. Haaland soll dann an der Seite von Superstar Kylian Mbappé für die Pariser stürmen.

Haaland ist noch bis 2027 an Manchester City gebunden, in der aktuellen Saison hat er 33 Pflichtspieltore in 34 Partien für die Skyblues erzielt. Zuletzt wurde immer wieder spekuliert, dass der Angreifer die Engländer vorzeitig verlassen könnte.