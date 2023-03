Haaland mit dem zweiten Streich: Der elitäre Kreis der L'Équipe-10er

Nach seinem Fünferpack in der Champions League gegen RB Leipzig wurde Erling Haaland von Manchester City von der französischen L'Equipe mit der Bestnote 10 ausgezeichnet. Das gelang zuvor nur 13 anderen Spielern. Wir geben einen Überblick.

© getty

Erling Haaland (Manchester City)

Beim 7:0 gegen RB Leipzig am 14. März 2023.

Fünf Tore in einem Champions-League-Spiel. Das gelang seit der Umbenennung in der Saison 1992/93 nur noch Lionel Messi und Luiz Adriano. Nun hat sich auch der Norweger in diese erlesene Liste eingetragen.

In der ersten Halbzeit schnürte Haaland gegen überforderte Leipziger eine lupenreinen Hattrick, nach der Pause legte er dann mit den Treffern vier und fünf nach. In der 63. Minute wurde er dann unter Standing Ovations ausgewechselt - und verdiente sich seine Note 10.