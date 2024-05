Von Julian Nagelsmann einst kritisiert, jetzt der Albtraum von Bayer Leverkusen: So scheiterte Atalanta Bergamos Finalheld Ademola Lookman bei RB Leipzig

Julian Nagelsmann kritisierte Lookman öffentlich

Doch der Held von Dublin blieb weit hinter den Erwartungen zurück, kam unter Nagelsmann nur zu Kurzeinsätzen und erzielte nicht einen Treffer. Sein damaliger Trainer stellte ihn sogar öffentlich an den Pranger: "Wenn der Tag X kommt, musst du da sein. So ist das in einer Leistungssportgesellschaft."

Im Sommer 2022 endete Lookmans Zeit in Leipzig, obwohl Coach Domenico Tedesco fest mit ihm geplant hatte - und zwar in der Rolle des offensiven Außenverteidigers vor einer Dreierkette.