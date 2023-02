Transfers: RBL verzichtet wohl auf Diallo-Kaufoption - Leverkusener von England-Interesse geschmeichelt

Das Winter-Transferfenster in den großen europäischen Ligen ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit brodelt die Gerüchteküche. SPOX hat für euch die Transfergerüchte am 9. Februar.

© imago images Abdou Diallo RB Leipzig wird die auf angeblich 22 Millionen Euro taxierte Kaufoption bei Abdou Diallo offenbar nicht ziehen. Das berichtet die Bild. Der 26-jährige Innenverteidiger aus Frankreich war am Deadline Day vergangenen Sommer per Leihe von PSG nach Leipzig gewechselt, erkämpfte sich dort aber keinen Stammplatz. Aktuell fehlt der ehemalige Spieler von Borussia Dortmund wegen Knieproblemen.

© getty Edmond Tapsoba Bayer Leverkusens Edmond Tapsoba fühlt sich von dem angeblichen Interesse englischer Spitzenklubs wie dem FC Chelsea, dem FC Arsenal und Manchester United geschmeichelt. "Das freut mich natürlich. Das zeigt mir, dass ich einen guten Job mache", sagte er dem Portal bulinews.com. Der 24-jährige Innenverteidiger ist noch bis 2026 an Leverkusen gebunden. "Leverkusen ist ein großer Klub. Ich bin mit meinem Kopf und Herz hier", sagte er.

© imago images Josuha Guilavogui Josuha Guilavogui bedauert seinen gescheiterten Winter-Wechsel vom VfL Wolfsburg zum VfB Stuttgart. "Aber nicht, weil ich mich hier beim VfL nicht wohlfühle", sagte Guilavogui dem kicker. "Ich wollte einfach wieder mehr spielen. Und diese Möglichkeit hätte ich in Stuttgart bekommen. Dazu hätte ich gerne noch einmal unter Bruno Labbadia gearbeitet." Unter Trainer Niko Kovac ist der 32-jährige Mittelfeldspieler in Wolfsburg meist nur Ersatz, mit Labbadia pflegt er seit dessen Zeit in Wolfsburg "eine besondere Beziehung".