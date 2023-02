Transfers: Pavard-Berater trifft sich offenbar mit Barça - VfB-Kicker will nach England

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. SPOX hat für euch die Transfergerüchte am 18. Februar.

Hier gibt es die Transfergerüchte vom Freitag

© imago images Benjamin Pavard Pini Zahavi, der Berater von Benjamin Pavard, hat sich in Barcelona angeblich mit Vertretern des FC Barcelona getroffen. Das berichtet der spanische Transferexperte Gerard Romero. Barça sei gleich an zwei Zahavi-Klienten interessiert: Neben Pavard ist das auch Yannick Carrasco von Atlético Madrid. Bei dem gestalte sich die Sache einfacher als bei Pavard, denn im Zuge des Memphis-Deals im Januar habe sich Barça die Option gesichert, Carrasco für 15 Millionen Euro im Sommer zu holen. Für Pavard, dessen Vertrag in München noch bis 2024 läuft, verlangt der FCB dem Bericht zufolge rund 30 Millionen Euro.

© getty Federico Dimarco Manchester City wappnet sich für den Fall, dass der an den FC Bayern ausgeliehene João Cancelo im Sommer nicht zurückkehren wird. Als möglichen Nachfolger hat der Klub von Coach Pep Guardiola offenbar Federico Dimarco von Inter Mailand im Visier. Das berichtet das Portal 90Min. Der 25-jährige Linksverteidiger steht bei Inter noch bis 2026 unter Vertrag. Die Münchner haben zwar bereits klargestellt, dass sie Cancelo nicht für die vertraglich festgelegte Kaufoption in Höhe von 70 Millionen Euro holen werden, hoffen aber auf ein Entgegenkommen von City.

© getty Ben Chilwell Dem Bericht zufolge gilt Ben Chilwell vom FC Chelsea als zweiter Kandidat, der Cancelo bei den Skyblues ersetzen könnte. Der 26-jährige Linksverteidiger steht in London noch bis 2025 unter Vertrag.

© getty Ronny Thielemann Der abstiegsgefährdete Drittligist FSV Zwickau hat Ronny Thielemann als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 49-Jährige soll am kommenden Montag vorgestellt werden und am Dienstag erstmals das Mannschaftstraining leiten. Das teilten die Sachsen mit.

© getty Borna Sosa Borna Sosa vom VfB Stuttgart möchte irgendwann nach England wechseln. "Wie viele Spieler träume auch ich davon, irgendwann einmal in der Premier League zu spielen", sagte der kroatische WM-Dritte der Bild: "Das ist die stärkste Liga der Welt. Es gibt nicht nur die großen sechs Top-Klubs, auch die anderen Teams sind stark." Sosa kam 2018 von Dinamo Zagreb zum VfB. Der Vertrag des 25-jährigen Linksverteidigers läuft noch bis 2025.

© getty Julian Araujo Der Wechsel von Julian Araujo vom Los Angeles FC zum FC Barcelona ist nun doch noch über die Bühne gegangen. Das teilten die Katalanen mit. Der mexikanische Rechtsverteidiger erhält einen Vertrag bis 2026. Eigentlich sollte der 21-Jährige schon im Januar nach Barcelona wechseln, der Deal scheiterte aber kurioserweise daran, dass die Blaugrana die Papiere am Deadline Day 18 Sekunden zu spät eingereicht hatten. Die FIFA untersagte daher den Deal, Barcelona aber zog dagegen vor den internationalen Sportgerichtshof (CAS).

© getty Marcelo Marcelo kehrt Olympiakos Piräus nach fünf Monaten und zehn Pflichtspielen schon wieder den Rücken. Wie Sport24 aus Griechenland vermeldet, haben sich beide Seiten auf eine vorzeitige Trennung verständigt. Dem 34-jährigen Brasilianer, der 15 Jahre lang das Trikot von Real Madrid getragen hatte, liegt demnach ein Angebot eines anderen, namentlich nicht genannten Klubs vor.

© getty Andrey Santos Andrey Santos steht angeblich vor einer Leihe vom FC Chelsea in die Heimat zu Palmeiras nach São Paulo. Das berichtet der Transferexperte Fabrizio Romano. Eine mündliche Einigung soll bereits bestehen. Der 18-jährige Mittelfeldspieler wurde erst im Januar von Vasco da Gama verpflichtet und steht bei den Blues bis 2030 unter Vertrag.