Aufstiegsdramen, Finalpleiten und böse Klatschen: Die bittersten Niederlagen in Jürgen Klopps Trainerkarriere

Die Trainerkarriere von Jürgen Klopp ist reich an Highlights, Auszeichnungen und Pokalen - doch der Erfolgscoach musste bei seinen drei Stationen in Mainz, Dortmund und Liverpool auch schon die eine oder andere bittere Niederlage hinnehmen. SPOX blickt auf seine schmerzhaftesten Niederlagen als Trainer.

Bevor Jürgen Klopp 2019 mit dem FC Liverpool die Champions League gewann, haftete ein regelrechter Endspiel-Fluch an ihm, schließlich musste er bereits einige bittere Niederlagen in Finals verkraften. Doch auch unabhängig davon musste der 55-Jährige in seiner Trainerlaufbahn bereits einige herbe Niederlagen einstecken. SPOX stellt jeweils die fünf bittersten Niederlagen bei Klopps drei Trainerstationen vor.

© imago images Union Berlin vs. Mainz 05 3:1 Datum: 05.05.2002 Wettbewerb: 2. Bundesliga Warum die Niederlage so bitter war: Am letzten Spieltag der Zweitliga-Saison 2001/02 hatte Jürgen Klopp als Trainer der Mainzer mit einem Sieg gegen Union Berlin die Chance, die 05er erstmals in der Vereinsgeschichte in die Bundesliga zu führen. Union ging damals durch einen strittigen Elfmeter mit 1:0 in Führung, bevor Mainz durch den eingewechselten Blaise Nkufo ausgleichen konnten. Doch Klopps Mannschaft konnte die Partie nicht mehr vollends drehen und die Berliner schossen spät in der Partie zwei weitere Treffer, die die Mainzer Aufstiegsträume platzen ließen. Mit 64 Punkten und Platz 4 der Abschlusstabelle ist Mainz bis heute punktbester Zweitliga-Nichtaufsteiger seit Einführung der Drei-Punkte-Regel. So reagierte Klopp: "Ich fühle eigentlich gar nichts, nur Leere."

© imago images Rot Weiss Ahlen vs. Mainz 05 4:3 Datum: 12.05.2003 Wettbewerb: 2. Bundesliga Warum die Niederlage so bitter war: Nach dem verpassten Aufstieg der Vorsaison waren die Mainzer 2003 erneut ganz dicht dran am ersten Aufstieg in Deutschlands höchste Spielklasse. Am 32. Spieltag patzte die Klopp-Elf dann im Montagsspiel beim Abstiegskandidaten aus Ahlen, als dieser durch einen Doppelschlag in der 90. und 92. Spielminute noch sensationell die Partie drehen konnten. In den beiden letzten Saisonspielen konnte Mainz dann zwar noch zwei Siege holen, am Ende scheiterte der Aufstieg dann aber trotzdem, da Eintracht Frankfurt zwar punktgleich war, aber eine um ein Tor bessere Tordifferenz aufwies. Die Mainzer landeten erneut nur auf dem vierten Tabellenplatz und verpassten den Aufstieg um Haaresbreite. So reagierte Klopp: "Ich denke, jetzt wird irgendwo ein wenig gefeiert. Aber wer uns abschreibt, macht einen Fehler. Wir sind noch dabei im Aufstiegsrennen."

© imago images Mainz 05 vs. FC Sevilla 0:2 Datum: 29.09.2005 Wettbewerb: UEFA-Cup (1. Runde) Warum die Niederlage so bitter war: Dass die Mainzer ein Jahr nach dem ersten Bundesliga-Aufstieg überhaupt im UEFA-Cup spielten, ist natürlich als riesiger Erfolg für Klopp und seine Mannschaft zu verbuchen. Die Mainzer qualifizierten sich damals über die UEFA-Fair-Play-Wertung für die UEFA-Pokal-Qualifikation und spielten so in der Saison 2005/06 erstmals auf der internationalen Fußballbühne. Klopps Elf erkämpfte sich im Hinspiel beim FC Sevilla ein 0:0 und machte sich vor dem Rückspiel vor heimischer Kulisse Hoffnungen auf die Überraschung. Die 05er zeigten einen durchaus couragierten Auftritt, waren am Ende jedoch gegen den späteren UEFA-Cup-Sieger aus Andalusien machtlos und verloren die Partie mit 0:2. So reagierte Klopp: "Wir werden wiederkommen. Für uns war der Europapokal ein Riesenerlebnis, auch wenn wir natürlich gerne in die Gruppenphase eingezogen wären."

© imago images Mainz 05 vs. Werder Bremen 1:6 Datum: 27.10.2006 Wettbewerb: Bundesliga Warum die Niederlage so bitter war: Die 1:6-Heimpleite gegen Werder Bremen markierte aus Sicht der 05er das achte sieglose Spiel in Folge und war gleichbedeutend mit Klopps höchster Niederlage als Trainer der Rheinländer. Bereits nach 21 Spielminuten lag die Klopp-Elf nach einem Doppelpack von Miroslav Klose und einem Treffer von Aaron Hunt mit 0:3 zurück. Die Mainzer gaben sich jedoch nicht auf und konnten in der 74. Spielminute durch einen direkten Freistoßtreffer von Mimoun Azaouagh den Anschlusstreffer erzielen, ehe die Bremer erneut ernst machten und durch Hunt, Naldo und Diego auf 6:1 erhöhten. Bremen landete am Ende der Saison auf dem dritten Rang, die Mainzer stiegen als Tabellensechzehnter in die 2. Bundesliga ab. So reagierte Klopp: "Einer der unschönsten Tage der letzten zweieinhalb Jahre." Und über den Gegner: "Die sind vollgeblasen von schon unmenschlichem Selbstbewusstsein."

© imago images 1. FC Köln vs. Mainz 05 2:0 Datum: 11.05.2008 Wettbewerb: 2. Bundesliga Warum die Niederlage so bitter war: Im direkten Duell mit dem Aufstiegskonkurrenten aus Köln brauchten die Mainzer zwingend einen Sieg, um die Rückkehr ins Oberhaus zu ermöglichen. Die Kölner Elf von Trainer Christoph Daum ging bereits nach 20 Minuten durch ein Kopfballtor von Roda Antar nach einer Ecke in Führung. In der zweiten Hälfte hatten die 05er einige Chancen auf den Ausgleich, konnten diese jedoch nicht nutzen und in der 66. Spielminute kassierten sie dann erneut ein Gegentor durch einen Volley von Antar zum 0:2-Endstand aus Mainzer Sicht. Durch diese Niederlagen wurden die Aufstiegschancen der Mainzer zunichtegemacht und Klopp verließ seinen ersten Herzensklub im Sommer in Richtung Dortmund. So reagierte Klopp: "Ich habe viel darüber nachgedacht. Es wird schwer, das alles zu verarbeiten. Ich hoffe, ich schaffe das noch, ich habe gerade keinen Zugriff auf meine Gefühle." (Zitat vom darauffolgenden Spiel in Mainz, nachdem der Nichtaufstieg besiegelt war.)

© imago images Borussia Dortmund vs. FC Bayern München 1:5 Datum: 12.09.2009 Wettbewerb: Bundesliga Warum die Niederlage so bitter war: Im Heimspiel gegen den deutschen Rekordmeister am 5. Spieltag der Saison 2009/10 kam der BVB zunächst gut in die Partie und krönte eine starke Anfangsphase in der zehnten Spielminute mit dem Führungstreffer durch Mats Hummels. Die Schwarz-Gelben waren in der ersten Hälfte die spielbestimmende Mannschaft, doch kurz vor der Pause konnten die Bayern dann glücklich durch Mario Gómez ausgleichen. Nach dem Wiederanpfiff drehten die Münchner dann auf und Bastian Schweinsteiger erzielte kurz nach Wiederanpfiff den Führungstreffer für die Gäste. Joker Franck Ribéry erhöhte in der 65. Minute auf 3:1, ehe der ebenfalls eingewechselte Thomas Müller mit einem Doppelpack auf den 1:5-Endstand erhöhte. Die Heimpleite gegen den Rivalen aus München, der in der gleichen Saison Meister werden sollte, ist dabei Klopps höchste Niederlage als Coach der Schwarz-Gelben. So reagierte Klopp: "Dass das Ergebnis am Ende so hoch geworden ist, liegt daran, dass die Bayern die Bälle in den Winkel geschossen haben. Gegen diese Bayern kann man verlieren - ob zuhause, auf dem Mond oder in München."

© imago images Borussia Dortmund vs. Schalke 04 3:4 n.E. Datum: 23.07.2011 Wettbewerb: DFL-Supercup Warum die Niederlage so bitter war: Ein Finale zu verlieren, ist immer bitter, auch wenn es in diesem Fall "nur" der Supercup war. Gegen den Erzrivalen aus Gelsenkirchen zu verlieren, machte das Ganze dann noch mal ein wenig schmerzhafter aus Sicht der Dortmunder. Beide Teams schenkten sich in der Supercup-Edition des Revierderbys nichts und lieferten sich über die komplette Dauer der Partie Zweikämpfe mit hoher Intensität. Am Ende hatten die Königsblauen im Elfmeterschießen die Nase vorn, da Ralf Fährmann die Elfmeter von Kevin Großkreutz und Ivan Perisic parierte und den Schalkern so den Sieg bescherte. So reagierte Klopp: "Ich bin nicht unzufrieden. Dass nicht alles perfekt sein kann, haben wir vorher gewusst. Trotzdem glaube ich, haben wir ein tolles Fußballspiel gesehen."

© imago images Borussia Dortmund vs. Bayern München 1:2 Datum: 25.05.2013 Wettbewerb: Champions League Warum die Niederlage so bitter war: Beim Champions-League-Finale gegen den FC Bayern im Londoner Wembley-Stadion hätte Klopp mit dem BVB nach den Meisterschaften 2011 und 2012 erneut ein dickes Ausrufezeichen setzen können. Nachdem Mario Mandzukic die Bayern in der 60. Minute in Führung brachte, konnte Ilkay Gündogan acht Minuten später vom Punkt wieder alles auf Anfang stellen. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit dribbelte sich Arjen Robben dann nach Hackenvorlage von Franck Ribéry an Mats Hummels vorbei, spitzelte den Ball am machtlosen Roman Weidenfeller vorbei - und verewigte sich in Bayerns Geschichtsbüchern als Held von Wembley. Das Schicksal der Klopp-Elf war damit besiegelt und das ausgerechnet gegen den ewigen Rivalen aus München. So reagierte Klopp: "Ich brauche sicher einen Moment, bis ich den Stolz wieder fühle, der sicher auch noch irgendwo in mir schlummert. Jetzt ist die Enttäuschung noch sehr groß, aber das ist ja normal, wenn man sich etwas so sehr wünscht, dann tut es auch richtig weh, wenn man es nicht bekommt."

© imago images Borussia Dortmund vs. Bayern München 0:2 n.V. Datum: 17.05.2014 Wettbewerb: DFB-Pokal Warum die Niederlage so bitter war: Das nächste verlorene Finale für Klopps BVB und erneut war es der FC Bayern, gegen den die Schwarz-Gelben am Ende den Kürzeren zogen. Ziemlich genau ein Jahr nach der CL-Final-Niederlage gegen die Bayern in London, wollten sich die Dortmunder im DFB-Pokalfinale revanchieren, doch scheiterten zum wiederholten Male. Beide Teams agierten in der regulären Spielzeit recht vorsichtig und so ging das Finale in Berlin nach der 90. Minuten in die Verlängerung. In der 107. Minute verlor die Dortmunder Hintermannschaft Arjen Robben aus den Augen, der die Bayern aus kurzer Entfernung in Führung brachte. Der BVB warf daraufhin alles nach vorne, konnte allerdings nicht mehr den Ausgleich erzielen und Thomas Müller schob den Ball in der 123. Spielminute nach einem Bayern-Konter zum 2:0-Endstand ins Tor. Im Nachhinein sorgte vor allem der nicht gegebene Kopfballtreffer von Mats Hummels aus der 64. Minute für viel Unmut bei den BVB-Anhängern. So reagierte Klopp: "Wie doof wären wir denn, wenn wir nach zehn Monaten des Lebens, in denen wir alles gegeben haben, wegen einer Niederlage, die wir nicht einmal komplett allein verbockt haben, alles über den Haufen werfen würden?"

© imago images Borussia Dortmund vs. VfL Wolfsburg 1:3 Datum: 30.05.2015 Wettbewerb: DFB-Pokal Warum die Niederlage so bitter war: Ein Jahr nach der DFB-Pokalfinalpleite gegen den FC Bayern stand Klopp mit dem BVB erneut im Endspiel, diesmal hieß der Gegner VfL Wolfsburg. Der BVB legte einen Traumstart hin, nachdem Pierre-Emerick Aubameyang bereits nach fünf Minuten nach Hereingabe von Shinji Kagawa auf 1:0 stellen konnte. Nach gut 20 gespielten Minuten drehten die Wolfsburger dann auf und schenkten dem BVB innerhalb von 16 Minuten drei Gegentreffer ein. Die Dortmunder probierten im Anschluss nochmal alles, konnten die Partie allerdings nicht mehr drehen. Im letzten Spiel von Klopp als BVB-Coach gab es somit auch im dritten Jahr in Folge eine Finalpleite. So reagierte Klopp: "Die Enttäuschung ist riesig, weil die Niederlage unnötig war. Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wir waren im Spiel. So ist Fußball. In der Halbzeit hatte ich das Gefühl, hier wird heute ein Spektakel draus. Wir drehen das Ding noch. Aber wir waren dran. Hätte, wenn und aber. Nie ist es mehr egal als im Finale."

© imago images FC Liverpool vs. FC Sevilla 1:3 Datum: 18.05.2016 Wettbewerb: Europa League Warum die Niederlage so bitter war: Bei seinem Amtsantritt bei den Reds hatte Jürgen Klopp Titel versprochen und das Europa-League-Finale gegen den FC Sevilla bot die erste Chance, dieses Versprechen zu erfüllen. Dies gelang gegen den Europa-League-Seriensieger aus Sevilla allerdings nicht und Klopp musste seine fünfte Niederlage im sechsten Finale hinnehmen. Das Team des deutschen Erfolgscoachs spielte eine gute erste Hälfte und ging durch einen sehenswerten Außenristschuss von Daniel Sturridge in der 35. Minute in Führung. Im zweiten Durchgang erwachten die Spanier dann und konnten die Partie durch einen Treffer von Kevin Gameiro und den Doppelpack von Koke drehen. Die Niederlage bedeutete zudem, dass Liverpool in der darauffolgenden Saison nicht international vertreten sein würde, da man es in der Premier League am Ende nur auf Platz 8 geschafft hatte. So reagierte Klopp: "Ich glaube nicht, dass es Gottes Plan ist, mich ständig in Endspiele zu schicken und mir dann einen drüber zu geben. In allen fünf Finals, die ich verloren habe, gab es keine einzige Fehlentscheidung zu meinen Gunsten, aber auch das wird sich irgendwann ändern."

© imago images Manchester City vs. FC Liverpool 5:0 Datum: 09.09.2017 Wettbewerb: Premier League Warum die Niederlage so bitter war: Spiele zwischen Manchester City und Klopps Liverpool versprachen in den Vorjahren zumeist spannende Partien und viele Treffer. Bei der 0:5-Pleite der Reds im September 2017 fanden allerdings nur die Cityzens das Netz des Gegners und bescherten Klopp seine bis dato höchste Niederlage als Liverpool-Coach. Sergio Agüero brachte die Gastgeber in der 24. Spielminute in Führung und zu allem Übel für die Reds sah Sadio Mané kurz vor der Pause nach einem Foul an Ederson glatt Rot. Anschließend ließ City in Überzahl nichts mehr anbrennen und Gabriel Jesus und Leroy Sané schnürten jeweils noch einen Doppelpack. So reagierte Klopp: "Das war eine große Lektion. Die müssen wir annehmen." Und in Richtung des eigenen Anhangs: "Das war nicht die größte Freude für Liverpool-Fans. Dafür sagen wir sorry."

© imago images Real Madrid vs. FC Liverpool 3:1 Datum: 26.05.2018 Wettbewerb: Champions Legaue Warum die Niederlage so bitter war: Beim Champions-League-Finale in Kiew lief für Jürgen Klopps Reds so ziemlich alles schief, was schieflaufen konnte. Erst musste Mohamed Salah nach einem Foulspiel von Sergio Ramos verletzt ausgewechselt werden, dann leistete sich Keeper Loris Karius gleich zwei haarsträubende Aussetzer, die zu Gegentreffern führten. Der Finalfluch von Jürgen Klopp hielt damit weiter an und die Königlichen sicherten sich auch das dritte Jahr in Folge den begehrten Henkelpott. So reagierte Klopp: "Es tut mir total leid für Loris Karius. Das wünscht man seinem schlimmsten Feind nicht. Eine falsche Entscheidung, die eine Seite ist frei, auf der anderen der Fuß von Benzema."

© imago images Aston Villa vs. FC Liverpool 7:2 Datum: 04.10.2020 Wettbewerb: Premier League Warum die Niederlage so bitter war: Am vierten Spieltag der Saison 2020/21 reiste Klopp mit den Reds zu Aston Villa doch dem Status als Titelverteidiger konnte Liverpool über die gesamte Partie hinweg nicht gerecht werden. Bei der Blamage gegen die Villans kassierte Liverpool zum ersten Mal seit 1963 sieben Gegentore in einer Partie, nachdem man in der kompletten Vorsaison nur insgesamt 33 Gegentreffer in der Premier League kassiert hatte. Villa-Stürmer Ollie Watkins erzielte dabei nicht nur seinen ersten Treffer in der Premier League, sondern markiter auch einen Hattrick. So reagierte Klopp: "Nichts, was ich heute Abend sagen könnte, würde das Ergebnis besser machen."