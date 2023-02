Bellingham, Klopp und Co.: Was der FSG-Verbleib für Liverpool bedeutet

Dem Eigentümer des FC Liverpool, John Henry, wurde nachgesagt, dass er bereit sei, die Reds zu verkaufen. Nun aber hat der US-Amerikaner jedoch angekündigt, dass er eher an Investitionen als an einem Verkauf interessiert ist.

Doch ein Verkauf ist nun vom Tisch. Was bedeutet das für den Verein, Trainer Jürgen Klopp, potenzielle Transferziele und die Zukunft allgemein? SPOX wirft einen Blick auf den Verein.

Die Fenway Sports Group (FSG) hatte im November 2022 erklärt, sie würde über "neue Anteilseigner" nachdenken, was zu Spekulationen über eine mögliche Übernahme des Klubs geführt hatte.

Auch Liverpool befindet sich mitten in einer schwierigen Saison, sowohl national als auch international. Das Nicht-Erreichen der Champions-League-Qualifikation für die nächste Saison würde den Verein finanziell und sportlich hart treffen.

Die Reds sind sich jedoch darüber im Klaren, dass Bellingham nicht billig sein wird. Liverpool wird wahrscheinlich seinen Transferrekord brechen und den Mittelfeldspieler zu seinem bestbezahlten Spieler machen müssen, wenn der Klub ihn nach Anfield holen will.

Borussia Dortmunds Jude Bellingham, der sich im Alter von 19 Jahren bereits zu einem wichtigen Spieler für seinen Verein und England entwickelt hat, wird in diesem Sommer die Wahl zwischen vielen Top-Klubs haben.

Die Fans waren während der FSG-Amtszeit schon wegen der Erhöhung der Eintrittspreise, dem gescheiterten Versuch, den Namen "Liverpool" als Marke schützen zu lassen, und der Entscheidung, während der Corona-Pandemie Klub-Mitarbeiter zu entlassen, frustriert. Diese letzte Entscheidung fiel nur sechs Wochen, nachdem Liverpool einen Gewinn vor Steuern in Höhe von 42 Millionen Pfund verkündet hatte. Sie wurde dann sehr schnell wieder rückgängig gemacht.

Die Arena wird auch die neidischen Blicke des Nachbarn Manchester United auf sich gezogen haben, der sein baufälliges Old Trafford gerne saniert sehen würde.

Nach dem Sanierungsplan der FSG wird die Kapazität des berühmten alten Stadions um 7.000 auf 61.000 Zuschauer steigen, was es zum fünftgrößten Stadion Englands und zum drittgrößten der Premier League machen würde.

Die Arbeiten an der neuen Tribüne begannen im Jahr 2021 und sollen rechtzeitig zur neuen Saison 2023/24 abgeschlossen sein.

Die FSG will Anfield seit langem sanieren und ist nicht mehr weit davon entfernt, die Pläne zu verwirklichen.

© getty

Große Namen vor dem Absprung?

Obwohl FSG immer noch neu in den Klub investieren will, werden die Menschen, die mit Liverpool in Verbindung stehen, nicht unbedingt zuversichtlich sein, dass auch die finanziellen Mittel vorhanden sein werden, um alle zufriedenzustellen.

Wenn die Reds im Sommer keinen Ehrgeiz zeigen oder einfach nicht dazu in der Lage sind, weil ihnen durch finanzielle Zwänge die Hände gebunden sind, könnte das einen Massen-Exodus provozieren - vor allem, wenn sich das Team nicht für die Champions League qualifiziert.

Obwohl er im vergangenen Sommer einen neuen Vertrag unterschrieben hat, ist die Zukunft von Mohamed Salah noch ungewiss, während andere Spieler wie Luis Díaz und Ibrahima Konaté durch hochdotierte Angebote von anderen Klubs abgeworben werden könnten.