Transfers, News und Gerüchte: Mehr Stars für den Ronaldo-Klub? Al-Nassr-Boss spricht Klartext

Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist geöffnet. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 4. Januar.

© getty David Wagner Der ehemalige Schalke-Trainer schließt sich laut Sport1 Norwich City an und soll noch am Mittwoch bei den Canaries unterschreiben. Für den 51-Jährigen wäre es eine Rückkehr auf die Insel, wo er bereits von 2015 bis 2019 Huddersfield Town trainiert und in die Premier League geführt hatte. Wagner würde auf Dean Smith folgen, der im Dezember entlassen wurde. In der zweitklassigen Championship belegt Norwich aktuell nur Platz elf, der anvisierte Wiederaufstieg ist bei 15 Punkten Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz bereits in weite Ferne gerückt. Bis März 2022 trainierte Wagner die Young Boys aus Bern, in Norwich wäre er nicht der erste deutsche Trainer: Daniel Farke gelang mit dem Klub gleich zweimal der Aufstieg in das Oberhaus.

© getty Gerard Piqué Nachdem die Barca-Legende erst im November des vergangenen Jahres sein Karriereende bekannt gab, könnte der 35-Jährige nun doch wieder auf dem Platz stehen. Wie Relevo berichtet, plant der spanische Innenverteidiger ein Comeback in der zweiten Liga für den FC Andorra. Seit Dezember 2018 ist Piqué Präsident und Besitzer des FC Andorra, der im spanischen Ligasystem integriert ist. Seit dieser Saison spielt Andorra in der zweiten spanischen Liga. Nun könnte Piqué für seinen eigenen Verein auflaufen. Problematisch könnte dabei das Gehalt werden. Denn beim FC Barcelona verdiente der Weltmeister von 2010 zwischen 20 und 30 Millionen pro Jahr, natürlich zu viel für das spanische Unterhaus. Wie viel der 35-Jährige verdienen darf, entscheidet ein Ausschuss der spanischen Liga. In der Vergangenheit wurden solche Transfers akzeptiert, wenn die Spieler ungefähr die Hälfte von ihrem ehemaligen Gehalt verdienten - in Piqués Fall ebenfalls zu viel für die Gehaltsobergrenze, die liegt für den kompletten Kader bei circa 6,5 Millionen Euro. Die spanische Liga wird diesen Ausnahmefall wohl ausführlich prüfen und Andorra weitere Gelder einnehmen müssen, um Piqué unter Vertrag nehmen zu können. Zusätzlich interessant: Die Barca-Legende ist offiziell immer noch Teil des Barcelona-Kaders und müsste dementsprechend noch seine Freigabe von den Katalanen erhalten. Einige Hürden sind bei einem möglichen Comeback also noch zu gehen.

© Twitter Al-Nassr War Cristiano Ronaldo nicht der einzige große Name, der sich Al-Nassr in Saudi Arabien anschließt? Musalli Al Muammar, Vorsitzender des Klubs, hat entsprechende Gerüchte um Namen wie Luka Modric, N'Golo Kante oder Sergio Ramos gegenüber MBC dementiert. Demnach werde der Ronaldo-Deal der letzte sein, den Al-Nassr im Januar abwickeln werde. Einen Abgang von Stürmer Vincent Aboubakar Richtung Türkei wollte er zwar nicht ausschließen, sagte aber: "Bisher ist nichts passiert."

© getty Kevin Schade Was internationale Medien bereits berichteten, rückt immer näher. Der Freiburg-Anfreifer steht auch nach Berichten des kicker und von Sky vor einer Leihe zum FC Brentford in die Premier League. Laut Sky beläuft sich das Angebot auf 25 Millionen Euro, diese würden im Sommer in Form einer Kaufpflicht fällig werden, wenn bestimmte Einsatzzeiten erreicht werden. Dies wäre für Brentford ein neuer Transferrekord. Im Sommer hatte der SC laut kicker eine Basisablöse von rund 20 Millionen Euro plus Boni sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung noch abgelehnt. "Wenn gewisse Angebote in einer gewissen Höhe kommen, verschließen wir uns dem in aller Regel nicht, weil wir schauen müssen, dass der Verein finanziell gesund bleibt", sagte SC-Trainer Christian Streich noch am Montag, als Schade am Freiburger Trainingsauftakt teilnahm. Aufgrund von Verletzungsproblemen kam der Flügelspieler in der aktuellen Saison nur zwölfmal zum Einsatz.

© getty Hertha BSC Hertha-Manager Fredi Bobic wird mit dem Sportdirektor-Posten beim DFB in Verbindung gebracht, der durch die Trennung von Oliver Bierhoff frei wurde. Wie die Sport Bild berichtet, bereite man sich bereits auf den Abgang vor. Der Verlust solle demnach intern aufgefangen werden, Kevin-Prince Boateng könnte unmittelbar nach seinem Karriereende im Sommer in eine verantwortungsvolle Rolle schlüpfen. Zuvor soll Bobic allerdings in jedem Fall noch die aktuelle Transferperiode abwickeln.

© getty TSG Hoffenheim Auch bei der TSG soll ein ehemaliger Kapitän eine neue Laufbahn neben dem Platz starten. Benjamin Hübner, der seine Laufbahn nach jahrelangen Verletzungsproblemen im Dezember endgültig beendete, übernimmt nach Sport-Bild-Infos im März eine Tätigkeit im Management. Dort wird er auf Pirmin Schwegler treffen. Der bisherige Chefscout des FC Bayern startet bereits im Januar als Assistent von Sportdirektor Alexander Rosen. Hübner soll zuerst ein Trainee-Programm durchlaufen, ein Lehrprogramm für ein Zertifikat der UEFA hat er bereits abgeschlossen.

© getty Pierre Kunde Der ehemalige Mainzer könnte nach Keven Schlotterbeck (auf Leihbasis aus Freiburg) der zweite Spieler sein, der Bochum im Kampf gegen den Abstieg verstärkt. Nach Sport-Bild-Informationen steht ein Leihgeschäft bevor, bereits im Sommer wurde der Piräus-Profi mit dem VfL in Verbindung gebracht. Nach drei Jahren in Mainz schloss sich der Kameruner 2021 dem griechischen Topklub an, in der aktuellen Spielzeit kam er auf 13 Partien, nur eine davon über 90 Minuten in der Liga.