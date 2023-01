Transfers, News und Gerüchte: Hertha-Großangriff - Überraschung in Frankfurt?

Noch bis zum 31. Januar ist das Winter-Transferfenster in den Top-Ligen geöffnet. Der Transfermarkt nimmt jetzt richtig Fahrt auf. SPOX hat für euch die Transfergerüchte und die fixen Transfers am 30. Januar.

© imago images Hertha BSC Nach dem Aus von Geschäftsführer Sport Fredi Bobic und der sportlichen Krise muss Hertha BSC im Winter dringend noch auf dem Transfermarkt nachlegen. Großes Geld ist nicht vorhanden, die Bild nennt fünf Millionen Euro, die investiert werden könnten, und präsentiert außerdem eine Liste von vier Namen, die in der Hauptstadt landen könnten. Der offensive Mittelfeldspieler Selim Amallah könnte von Standard Lüttich kommen - einer der Klubs, an dem der kommende Investor 777 Partners Anteile hält. Außerdem könnte Maximilian Philipp, früher in der Hertha-Jugend aktiv und derzeit beim VfL Wolfsburg aktiv, zurück in seine Heimatstadt kommen. Weitere Kandidaten: Gauthier Hein (AJ Auxerre, rechtes Mittelfeld) und Jannik Vestergaard, der bei Leicester City nicht erste Wahl ist und der neue Abwehrchef werden könnte.

© getty Philipp Max Eintracht Frankfurt denkt nach Informationen von Sport1 des Linksverteidigers von der PSV Eindhoven nach. Die Niederländer würden den Deutschen demnach bei einem passenden Angebot ziehen lassen, Max ist bis 2024 gebunden und zählt zu den Topverdienern des Klubs. Mit Junior Dina Ebimbe (Syndesmosebandriss) fällt ein Leistungsträger in der Defensive lange aus, Optionen gibt es dennoch einige. Trotzdem bereitet sich die PSV bereits auf einen Max-Abgang vor, Patrick von Aanholt (Galatasaray Istanbul) könnte ihn ersetzen. Max wechselte 2020 für knapp acht Millionen Euro nach Eindhoven.

© getty Julian Draxler Dem Ex-Schalker und -Wolfsburger könnte eine vor der Saison eingeführte Regel zum Verhängnis werden und zum Ende seiner Leihe zu Benfica führen. Diese besagt, dass nur acht Spieler über 21 Jahren gleichzeitig verliehen werden dürfen. Sollte sich Keylor Navas, wie übereinstimmend berichtet wird, wirklich auf Leihbasis Nottingham Forest anschließen, stünde PSG bei neun Spielern. Somit müsste eine laufende Leihe vorzeitig beendet werden. Ein Kandidat wäre Draxler, der bei Benfica in der Liga nur viermal in der ersten Elf stand. Eine weitere Option wäre Georginio Wijnaldum, der sich nach seiner Leihe zur Roma einen Schienbeinbruch zuzog und derzeit ausfällt.

© getty Gil Dias Der Flügelspieler von Benfica schließt sich Sky-Infos zufolge dem VfB Stuttgart an. Der 26-jährige Portugiese befinde sich bereits auf dem Weg nach Stuttgart und soll am Montag seinen Medizincheck absolvieren. 2021 war Dias für 1,5 Millionen von der AS Monaco nach Lissabon gekommen, konnte sich aber nicht nachhaltig durchsetzen. Ein Transfer von Unions Genki Haraguchi war gescheitert, weshalb der VfB nun offenbar in Portugal zuschlägt.

© getty Naouirou Ahamada Der Wechsel des VfB-Youngsters auf die Insel steht offenbar unmittelbar bevor: Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wurde eine Einigung über eine Ablöse in Höhe von zwölf Millionen Euro erzielt, am Montag stehe der Medizincheck an. Dann soll der 20-jährige Franzose bis 2026 unterschreiben. Ahamada, der von Juventus zum VfB stieß, lief in der aktuellen Saison 19-mal für die Schwaben auf.

© imago images BVB Einer könnte noch gehen, einer wird wohl bleiben: Wie der kicker berichtet, habe sich Reservist Felix Passlack dafür entschieden, seinen bis Sommer laufenden Vertrag zu erfüllen. Das Eigengewächs zählte gegen Leverkusen wie Thorgan Hazard und Mo Dahoud aus sportlichen Gründen nicht zum Kader. Hazard hingegen wird mit einem Wechsel zur PSV Eindhoven und dem FC Everton - dort als Ersatz für den abgewanderten Anthony Gordon - in Verbindung gebracht.

© getty Bayer Leverkusen Mit Piero Hincapié ist ein Defensivspieler äußerst begehrt, übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist Tottenham mit einem Angebot über 25 Millionen Euro abgeblitzt, Bayer fordere deutlich mehr, neben den Spurs wird auch Arsenal und Chelsea Interesse nachgesagt. Mit Sardar Azmoun gibt es hingegen einen Spieler, der die Erwartungen nicht erfüllen konnte und den Klub zeitnah verlassen könnte. Laut Bild sind die beiden Istanbuler Klubs Fenerbahce und Galatasaray an einer Verpflichtung interessiert, zwar wolle sich Azmoun (Vertrag bis 2027) in Leverkusen durchsetzen, danach sieht es aber nicht aus.

© getty Héctor Bellerín Laut des Evening Standard steht Bellerín vor einem Wechsel vom FC Barcelona zu Sporting Lissabon. Demnach soll der Spanier in die portugiesische Hauptstadt wechseln, um dort dann Pedro Porro zu ersetzen. Medienberichten zufolge steht Porro derweil vor einem Wechsel zu Tottenham, der 23-Jährige galt bei den Nord-Londonern bereits seit geraumer Zeit als Wunschspieler für die Rechtsverteidigerposition. Mitte Januar soll Sporting ein erstes Angebot abgelehnt haben, inzwischen steht der Medizincheck aber angeblich bevor. Bellerín wechselte erst im vergangenen Sommer ins Camp Nou, konnte seitdem allerdings nie wirklich überzeugen. In Barcelona steht der Ex-Arsenal-Spieler noch bis Ende Juni unter Vertrag. In dieser Saison kommt Bellerín lediglich auf 494 Einsatzminuten, in den Plänen von Trainer Xavi soll er daher keine Rolle mehr spielen. Der Marktwert des 27-Jährigen liegt aktuell bei 15 Millionen Euro.