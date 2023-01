Transfers, News und Gerüchte: Rückkehr zu Hertha BSC? Felix Magath lässt aufhorchen

Noch bis zum 31. Januar ist das Winter-Transferfenster in den Top-Ligen geöffnet. Der Transfermarkt nimmt jetzt richtig Fahrt auf. SPOX hat für euch die Transfergerüchte und die fixen Transfers am 29. Januar.

Kommt es zu einem Comeback von Felix Magath bei Hertha BSC? Gegenüber Bild TV hat sich der Coach, der die Berliner in der vergangenen Saison sechs Spieltage vor Ende übernahm und über die Relegation in der Liga hielt, zumindest nicht abgeneigt gezeigt, sollte die Alte Dame bei ihm anfragen.

Allerdings: Wie die englische Sun schreibt, ist Tottenham nicht gewillt, die angeblich von Leverkusen geforderten 90 Millionen Euro zu bezahlen. Mögliche Variante laut der Zeitung: Tottenham kauft Hincapie sofort und leiht ihn bis Saisonende wieder an Bayer aus.

Relevo aus Madrid schreibt nun, dass weiter Stillstand in den Verhandlungen herrscht. Dortmund würde an einer Einigung arbeiten, das richtige Angebot habe Valladolid jedoch noch nicht erreicht.

Wie am Samstag berichtet , soll der BVB im Werben um Iván Fresneda von Real Valladolid Konkurrenz von einem nicht näher genannten Bundesligisten bekommen haben. Auch der Spieler hat sich offenbar noch nicht entschieden, wie es in Zukunft für ihn weitergehen soll.

Für den Fall eines Januar-Wechsels fordere Inter aktuell 20 Millionen Euro Ablöse, was PSG wohl noch zu viel ist.

Skriniars Vertrag in Mailand läuft Ende Juni aus. Laut Romano könnte PSG den 27-jährigen Slowaken möglicherweise noch im Winter-Transferfenster verpflichten, Verhandlungen zwischen den beiden Klubs sollen laufen.

Der Linksaußen wird laut übereinstimmenden Medienberichten vom FC Everton zu Newcastle United wechseln und dort nach Alexander Isak (70 Millionen Euro) der zweithöchste Transfer in der Geschichte des Klubs werden.

Dyche soll einen Vertrag über zweieinhalb Jahre erhalten. Von 2012 bis April 2022 war der Engländer Coach beim FC Burnley, mit dem er zweimal den Aufstieg in die Premier League schaffte.

© imago images

Malo Gusto

Der FC Chelsea hat die Verpflichtung von Olympique Lyons Rechtsverteidiger perfekt gemacht.

Wie die Londoner am Sonntagmorgen bekanntgaben, wechselt der 19-Jährige im kommenden Sommer an die Stamford Bridge und verbringt den Rest der laufenden Saison noch in Lyon. Der Vertrag Gustos bei Chelsea ist bis 2030 datiert.

Hier geht es zur ausführlichen Meldung.