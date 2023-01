Transfers: Wilde Gerüchte um Kai Havertz und den FC Bayern

Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist geöffnet. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 23. Januar.

Aber Havertz - und das zu den Bayern? Im vergangenen Sommer soll es loses Interesse in München gegeben haben, laut Sport1 ist an den aktuellen Gerüchten aber nichts dran. Zumal nicht klar ist, wo Havertz überhaupt spielen würde. Ein klassischer Neuner ist er ja nicht, und dahinter sind die Bayern exzellent besetzt.

In englischen Medien kursieren gerade wilde Gerüchte um Kai Havertz und ein mögliches Interesse des FC Bayern. Die Blues kaufen ja derzeit alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, dementsprechend müssen irgendwann auch Spieler gehen.

Damals soll Kane intensiv über einen Abschied von den Spurs nachgedacht haben. Vor allem Manchester City wurde großes Interesse nachgesagt, ein Transfer scheiterte aber wohl an der zu hohen Ablösesumme.

Der Stürmer ist wohl offen für eine Verlängerung seines 2024 auslaufenden Vertrages bei Tottenham Hotspur. Das berichtet The Athletic . Demnach sollen nach dem aktuellen Winter-Transferfenster Verhandlungen zwischen Klub und Spielerseite stattfinden. Bis dato ruhen die Gespräche laut des Berichts seit Sommer 2021.

Bellinghams Vertrag beim BVB läuft noch bis 2025. Im kommenden Sommer bahnt sich allerdings ein Abgang beim Mittelfeldspieler aus Dortmund an.

Liverpool-Legende Steven Gerrard möchte Bellingham am liebsten bei den Reds unterbringen. Dafür hat er nun Hilfe bei der Überzeugungsarbeit angeboten. LFC-Trainer Jürgen Klopp müsse ihm "nur seinen Kalender schicken. Ich fliege dann nach Dortmund, lade ihn zum Essen ein und bringe ihn zurück (nach Liverpool)", sagte Gerrard.

Bis zu sechs Millionen Euro soll Moukoko demnach zufolge künftig pro Jahr verdienen. Hinzu kommt ein sattes Handgeld in Höhe von zehn Millionen Euro sowie eine zusätzliche Provision für Berater Patrick Williams. Insgesamt soll das Paket demnach 35 Millionen Euro betragen.

Für drei Jahre verlängerte der Stürmer seinen Vertrag bei Borussia Dortmund am Wochenende. Laut der Bild -Zeitung soll sich das Paket, welches der BVB für den 18-Jährigen geschnürt hat, über den Zahlen bewegen, die bislang an die Öffentlichkeit drangen.

© getty

Axel Disasi

Wieder gibt es Gerüchte um ein Interesse des FC Bayern am französischen Nationalspieler Axel Disasi: Téléfoot berichtet, der FCB und Manchester United hätten erste Schritte zur Verpflichtung des Abwehrspielers der AS Monaco unternommen. RMC Sport hatte bereits vor wenigen Wochen berichtet, Disasi sei ein Transferkandidat der Münchener Verantwortlichen. Allerdings ging es nicht um eine Verpflichtung in der aktuellen Transferperiode, sondern um einen Wechsel zur nächsten Spielzeit.

Der FCB sieht sich mittelfristig nach einem neuen Abwehrspieler um, der idealerweise in der Defensivzentrale und als Rechtsverteidiger aufgeboten werden kann. Denn der Verbleib von Disasis wechselwilligem Landsmann Benjamin Pavard an der Säbener Straße gilt als unwahrscheinlich. Auch Disasi ist gelernter Innenverteidiger und kann auf der Außenbahn spielen. Der Vertrag des 24-Jährigen in Monaco läuft noch bis 2025.