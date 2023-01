Transfers: Ibrahimovic-Überraschung bei Milan - VfB-Star offen für Winter-Wechsel

Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist geöffnet. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 22. Januar.

Der kroatische Linksverteidiger bestätigte bei Sky , dass er Stuttgart bei einem guten Angebot noch in diesem Januar verlassen würde: "Wenn etwas Gutes kommt, will man vielleicht schon den nächsten Schritt gehen", sagte der 25-Jährige. "Vielleicht noch in dieser Transferperiode, vielleicht im Sommer, vielleicht in zwei Jahren."

© imago images

Moritz Broschinski (BVB, VfL Bochum)

Der VfL Bochum hat Angreifer Moritz Broschinski aus der U23 von Borussia Dortmund verpflichtet. Das gab der Klub am Tag nach dem 3:1 im Kellerduell über Hertha BSC bekannt. Broschinski unterschrieb einen Vertrag bis 2026, zur Ablöse machten beide Vereine keine Angaben. Der 22-Jährige war mit dem BVB II in die 3. Liga aufgestiegen. Dort erzielte er in dieser Saison drei Tore in 15 Einsätzen.

"Moritz Broschinski ist ein hochtalentierter Stürmer, der in seinen jungen Jahren seine Qualitäten bereits in Cottbus und in Dortmund unter Beweis gestellt hat", sagte Bochums Sport-Geschäftsführer Patrick Fabian: "Er besitzt eine große Mentalität und bringt fußballerisch sowie athletisch alle Voraussetzungen mit, um den nächsten Schritt in der Bundesliga zu gehen."