Hotels, Klamottenmarke und eigener Privatjet! Das krasse Messi-Imperium

Seit Jahren gehört Lionel Messi zu den besten Fußballern der Welt und spätestens mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2022 gehört der Argentinier zum Kreis der besten Spieler der Fußballgeschichte. Mit seinem Erfolg erhält er auch eine Menge Geld aus verschiedenen Quellen.

... Pepsi. Insgesamt hat Messi 2021 und 2022 einem Bericht von Forbes zufolge um die 52 Millionen Euro durch Sponsoren- und Werbedeals verdient. Zudem unterzeichnete der Argentinier im März 2022 einen Vertrag mit Socios.com, einem Fan-Token-Unternehmen, womit er in drei Jahren knapp 19 Millionen Euro verdienen soll.

© getty

'The Messi Store'

Messi hat seine eigene Kleidungsmarke 'The Messi Store'. In Barcelona eröffnete Messi einen Store, die Bekleidung ist jedoch auch online zu erhalten. Neben Sportklamotten verkauft 'The Messi Store' auch Jacken und Polohemden.