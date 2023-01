250-Mio.-Dollar-Business, Kleidermarke, Restaurants und mehr! Das Imperium von Martin Braithwaite

Martin Braithwaite stand zweieinhalb Jahre beim FC Barcelona unter Vertrag und bestritt über 60 Länderspiele für Dänemark. Dennoch würden Fußballexperten den 31-jährigen Stürmer nicht unbedingt zur Weltelite zählen, für seinen aktuellen Arbeitgeber Espanyol kommt er in 13 Pflichtspielen gerade mal auf drei Treffer. Dafür ist er dennoch einer der reichsten Fußballer der Welt. Wir zeigen euch das Imperium des Dänen.

Auch wenn seine Verträge nicht die unglaublichen Summen einbringen, wie nun beispielsweise bei Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien, so zählt Braithwaite laut Forbes dennoch zu den reichsten Sportlern weltweit. Dies liegt aber nicht primär am Fußball, sondern an einem Imperium, das sich der Däne aufgebaut hat.