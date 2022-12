Die besten Spiele von Lionel Messi für Argentinien: Vom ersten WM-Tor bis zur Rettung der WM-Qualifikation 2018

SPOX blickt auf die die denkwürdigsten Spiele von Lionel Messi für Argentinien. Der Spielmacher von PSG kann am Sonntag seine Karriere krönen.

Argentinien im WM-Finale: Wer sind diese Männer neben Messi? Lionel Messi bestreitet vermutlich seine letzte Weltmeisterschaft, und bislang läuft alles nach Plan. Seine jüngste Leistung - er erzielte ein Tor im Halbfinale gegen Kroatien - war eine seiner wichtigsten, auch wenn es im Laufe der Jahre sicherlich viele herausragende Spiele gab, aus denen man wählen kann. Und es könnten noch mehr werden, denn Messi steht bei der WM 2022 gegen Titelverteidiger Frankreich zum zweiten Mal in einem WM-Finale. SPOX zeigt die besten Spiele von Lionel Messi im Nationaltrikot.

© getty 21. Juni 2016: Argentinien - USA 4:0 Eine der größten Tugenden von Messi als Spieler ist es, dass er nicht nur einer der besten Torschützen ist, sondern auch seine Mitspieler mit Leichtigkeit in Szene setzen kann. Im Halbfinale der Copa América Centenario gegen Gastgeber USA kamen diese beiden Facetten seines Spiels in Perfektion zur Geltung. Er traf nicht nur mit einem herrlichen Freistoßtor, sondern bereitete auch zwei weitere Treffer beim 4:0-Sieg, der die Albiceleste ins Finale schickte, vor.

© getty 3. Juli 2021: Argentinien - Ecuador 3:0 Mehr als fünf Jahre waren seit Messis letztem Tor in einer K.o.-Runde für Argentinien vergangen, als die Mannschaft von Lionel Scaloni im Viertelfinale der Copa América gegen Ecuador antrat. Das Warten hatte sich aber gelohnt. Das Barcelona-Ass zog während des gesamten Spiels die Fäden für seine Mannschaft und legte sowohl Rodrigo De Paul als auch Lautaro Martínez ihre Tore zur 2:0-Führung für Argentinien auf. In der Nachspielzeit sah es dann so aus, als hätte er die Chance, selbst ein Tor zu erzielen, als Piero Hincapié einen Elfmeter gegen Ángel Di María verursacht zu haben schien. Eine VAR-Überprüfung änderte schließlich die Entscheidung des Schiedsrichters. Es gab nur einen Freistoß an der Strafraumgrenze. Doch das kümmerte den Kapitän nicht, mit einem herrlichen Schuss erzielte er den dritten Treffer für Argentinien und rundete damit eine brillante Leistung ab.

© getty 11. Juli 2007: Argentinien - Mexiko 3:0 Wie anders wäre Messis internationale Karriere verlaufen, wenn er Juan Román Riquelme etwas länger an seiner Seite gehabt hätte? In den wenigen Jahren zwischen Leos Aufstieg und Riquelmes umstrittenem Rücktritt im Jahr 2009, bei dem es zu Gerüchten über einen Streit mit Trainer Diego Maradona kam, bildeten die beiden legendären "Zehner" ein glänzendes Duo. Sie spielten zumindest lange genug zusammen, um den Fans einige unvergessliche Spiele zu schenken. Eines der besten war das argentinische Halbfinale der Copa América gegen Mexiko im Jahr 2007, als Messi und Riquelme sich beim 3:0-Sieg beide in die Torschützenliste eintrugen. Messi erzielte das zweite Tor des Abends, das zu seinen schönsten internationalen Treffern zählt.

© getty 15. Juni 2014: Argentinien - Bosnien-Herzegowina 2:1 Auch wenn Messi bei der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika keineswegs enttäuschte, war es auffällig, dass er beim Viertelfinaleinzug Argentiniens kein einziges Tor erzielte. Das wollte er bei der nächsten Endrunde unbedingt korrigieren. In Brasilien verschwendete er daher keine Zeit und traf gleich im ersten Spiel gegen Bosnien-Herzegowina virtuos. "Ich hatte acht Jahre auf mein zweites WM-Tor warten müssen. Wir wollten ein großartiges Turnier spielen und starteten mit einem Sieg gegen Bosnien und ich erzielte unser zweites Tor", erinnerte er sich gegenüber Four Four Two. "Es ging alles sehr schnell. Ich bekam den Ball in der Nähe der Mittellinie und versuchte, in ihren Strafraum zu stürmen. Ich habe einen Doppelpass mit Gonzalo Higuaín gespielt und dann von der Strafraumgrenze aus geschossen. Zum Glück ist alles gut gegangen."

© imago images 18. Juni 2006: Argentinien - Serbien und Montenegro 6:0 Messi war noch acht Tage von seinem 19. Geburtstag entfernt, als er sein WM-Debüt für Argentinien gab - auf Schalke und in einer Mannschaft, die unter Trainer José Pékerman vor Talenten nur so strotzte. Die Albiceleste führte bereits mit 3:0, als der Teenager in der 75. Minute für Maxi Rodríguez eingewechselt wurde. Argentinien legte noch einen Gang zu, erzielte gegen Serbien und Montenegro noch drei weitere Treffer und krönte damit eine der besten Leistungen bei einer Weltmeisterschaft. Der neue Star brauchte nur drei Minuten, um Hernán Crespo in Szene zu setzen. Kurz vor Schluss legte er mit einem coolen Rechtsschuss zum 6:0-Endstand nach. "Es war ein wunderschöner Tag, denn es war die Weltmeisterschaft und das zweite Spiel für Argentinien in diesem Turnier", sagte er später gegenüber Four Four Two. "Im ersten Spiel gegen die Elfenbeinküste saß ich noch auf der Bank, aber in den letzten 15 Minuten gegen Serbien und Montenegro wurde ich eingewechselt und erzielte unser sechstes Tor im Spiel. Wunderbar."

© imago images 25. Juni 2014: Argentinien - Nigeria 3:2 Es ist zwar schwer, einen einzelnen Augenblick aus Messis unglaublicher Karriere herauszupicken, aber man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die Weltmeisterschaft 2014 einige der schönsten Momentaufnahmen hervorbrachte. Der Star hatte bereits bei den Siegen gegen Bosnien-Herzegowina und den Iran getroffen und feierte in Brasilien seinen 27. Geburtstag, als er im letzten Gruppenspiel Argentiniens noch einmal zauberte. Nigeria setzte die Mannschaft von Alejandro Sabella die ganze Zeit über unter Druck, hatte aber keine Antwort auf Messi, der zwei Tore für seine Mannschaft erzielte und sie mit einer makellosen Bilanz von drei Siegen aus drei Spielen ins Achtelfinale führte.

© imago images 3. Dezember 2022: Argentinien - Australien 2:1 Ein bedeutendes Spiel für Messi wurde mit einer beeindruckenden Einzelleistung gekrönt, die in Al Rayyan die Jahre zurückdrehen ließ. Das Achtelfinalspiel Argentiniens gegen Australien bei der Weltmeisterschaft 2022 war Messis 1000. Spiel in seiner Karriere - der Junge aus Rosario glänzte einmal mehr auf der größten Bühne der Welt. Messi erzielte den Führungstreffer mit einem geschickten Abschluss nach einer instinktiven Vorwärtsbewegung über die argentinische rechte Seite. Es war sein erstes Tor bei einer Weltmeisterschaft in einem Achtelfinale. Es waren aber nicht nur die gebrochenen Rekorde, die dieses Spiel zu einem der besten Spiele von Messi machten. Der argentinische Kapitän war die ganze Zeit über eine Gefahr für die australische Abwehr, indem er die Verteidiger umkurvte und mühelos durch die scheinbar undurchdringliche gelbe Wand glitt. Mit seinen 35 Jahren bewies Messi, dass Klasse von Dauer ist, indem er sein Team im Alleingang in ein weiteres WM-Viertelfinale führte - und das in einem Turnier, das wahrscheinlich sein letztes sein wird.

© imago images 9. Juni 2012: Argentinien - Brasilien 4:3 In dieser Rangliste wird aus offensichtlichen Gründen internationalen Wettbewerbsspielen Vorrang vor Freundschaftsspielen eingeräumt. Eine von Messis Leistungen, auch wenn sie nicht auf der größten Bühne stattfand, kann jedoch nicht übergangen werden. Im Jahr 2012 erlebte das mit 80.000 Zuschauern gefüllte MetLife Stadium in New York eine Meisterleistung von Messi, als Argentinien Brasilien in einem spannenden Spiel mit 4:3 besiegte. Die Nummer 10 erzielte drei der vier Tore beim Sieg gegen den Erzrivalen und sicherte den Sieg mit einem Lauf von nahe der Mittellinie, der mit einem satten Distanzschuss, bei dem Seleção-Torwart Rafael Cabral keine Chance hatte, endete. "Wir haben Glück, dass er Argentinier ist", sagte Trainer Alejandro Sabella nach dem Spiel mit nicht wenig Understatement. "Davon können wir profitieren." Durchaus!

© imago images 10. Juli 2021: Brasilien - Argentinien 0:1 Es war vielleicht nicht sein bestes Spiel im argentinischen Trikot, aber der Sieg bei der Copa América 2021 gegen Brasilien beendete endlich Messis Wartezeit auf einen Titel im argentinischen Trikot und vertrieb den Schmerz der vielen Finalniederlagen. Während Ángel Di María das einzige Tor des Spiels erzielte, rannte nach dem Abpfiff die gesamte Mannschaft der Albiceleste zu ihrem Kapitän, der in Tränen der Freude und wahrscheinlich auch der Erleichterung ausbrach. Messi hatte vom ersten Spiel an eine brillante Copa gespielt und sich den Titel redlich verdient. Damit endete eine Serie von vier Niederlagen in Finalspielen in Folge.

© imago images 13. Dezember 2022: Argentinien - Kroatien 3:0 Messi feierte sein 25. WM-Spiel und damit einen weiteren Rekord, als er Argentinien im Halbfinale des Turniers in Katar 2022 zu einem 3:0-Sieg gegen Kroatien führte. Der 35-Jährige war der erste Spieler seit Beginn der Erfassung von WM-Rekorden im Jahr 1966, der zum vierten Mal in einem WM-Spiel ein Tor und einen Assist erzielte, als er Argentinien in Führung schoss und später die Vorlage des Turniers für Julián Álvarez lieferte. Kroatiens Josko Gvardiol, einer der besten Defensivspieler Europas, wurde auf der rechten Seite ausgetanzt, als Messi zu einem seiner typischen Läufe ansetzte. An dessen Ende legte er den Ball für Álvarez, der damit sein zweites Tor in diesem Spiel erzielte, auf. Dieser magische Moment war die Krönung einer wahrhaft majestätischen Gesamtleistung von Messi, der es geschafft hat, sich in einem einzigen Spiel als der größte Fußballer der Geschichte zu etablieren.