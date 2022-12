Nach WM-Debakel: DFB-Team in alternativer Weltrangliste weit abgeschlagen

In der Weltrangliste der FIFA profitieren Nationen von vielen Spielen im Kalenderjahr. Gracenote hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine Weltrangliste zu erstellen, in der deutlich mehr Faktoren eine Rolle spielen. Sie soll die Realität besser abbilden. SPOX und GOAL zeigen die Top-30 dieses Rankings.

Dabei nutzen sie eine Methodik, die aus dem Schach stammt: das sogenannte "Elo-System". Jedes Mal, wenn zwei Mannschaften gegeneinander spielen, erhält die eine Punkte von der anderen - die Anzahl dieser Punkte ist abhängig vom Ergebnis, der Gewinnspanne, der Heimstärke und der relativen Stärke der beiden Nationalteams. Darüber hinaus spielt auch die Bedeutung des Wettbewerbs eine Rolle, in dem das jeweilige Spiel stattfindet. Bei Niederlagen sind dementsprechend auch Punktverluste möglich.

Damit sollen Ausreißer wie beispielsweise jener von Belgien in der FIFA-Weltrangliste vermieden werden. Die Belgier stehen dort auf einem starken zweiten Platz, obwohl ihre Leistungen in den vergangenen Jahren stark schwankten. Wo sie im Ranking von Gracenote stehen und auf welchem Platz das DFB-Team landet, lest Ihr hier.