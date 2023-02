Pressestimmen zum Europa-League-Aus des FC Barcelona: "Der Albtraum, der niemals endet"

Der FC Barcelona hat gegen Manchester United den nächsten herben Rückschlag erlitten. Nach dem Aus in der Champions League scheiterten die Katalanen auch in der Europa League vorzeitig.

La Vanguardia: "Barça beißt im Old Trafford ins Gras und scheidet aus. Es war kein peinliches Ausscheiden, aber eine Bestätigung dafür, dass die Mannschaft von Xavi noch einen weiten Weg vor sich hat, um in Europa wieder groß zu werden. Es fehlte nicht an der Einstellung, dem Willen oder dem Fleiß. Was fehlte, war der Fußball, das Spiel, die Klasse und die Präzision. Barça fehlten diese Elemente mit einem katastrophalen Raphinha und einem Lewandowski, der weit von seinen Leistungen des letzten Herbstes entfernt ist. Europa bleibt eine unerledigte Aufgabe."

Mundo Deportivo: "Was für eine Enttäuschung! Barça scheitert im Old Trafford. Es ist eine weitere Niederlage in Europa, aber dieses Mal mit erhobenem Haupt. Im Oktober aus der Champions League und im Februar aus der Europa League ausgeschieden. Das Theater der Träume wird zu einem weiteren Albtraum."

Sport: "Das Old Trafford wird zu einem weiteren Albtraum im Sammelbuch. Ein Desaster, das wieder einmal bestätigt, dass Barça immer noch nicht mit den großen Teams in Europa mithalten kann. Das ist zwar zeitweise der Fall, sogar über lange Zeiträume, aber nie über 90 Minuten. Doch genau das ist es, was es braucht."

Marca: "Eine Katastrophe mit Folgen. Europa ist immer noch eine Nummer zu groß für Barcelona. 153 Millionen Euro an Investitionen in Neuverpflichtungen später ist das von Xavi Hernández trainierte Team immer noch nicht in der Lage, sich in internationalen Wettbewerben zu behaupten. Und wir sprechen hier nicht von der Champions League. Wenn sich die Sommerprognosen der Unkenrufer bewahrheiten und die Mannschaft nicht nur keine Spieler verpflichten kann, sondern sich auch noch von ihnen trennen muss, deutet alles darauf hin, dass die Reise durch die Wüste noch lange dauern wird."

El Pais: "Manchester United räumt Barça aus dem Weg. Es gibt Gegner, die für eine Mannschaft aus Barcelona, die ihren Platz in Europa noch nicht gefunden hat, unerreichbar sind. Das Ergebnis reiht sich ein in die Liste der grausamen europäischen Niederlagen des Tabellenführers der spanischen Liga. Trotz guter Leistung konnte die Blaugrana ein ehrgeiziges und unbändiges United im Old Trafford nicht in Schach halten. Das Theater der Träume beendete die Hoffnungen Barças, das in der Champions League genauso schlecht ist wie in der Europa League."

El Mundo: "Die Mannschaft von Xavi, die im Oktober aus der Champions League ausgeschieden war, konnte auch das zweite europäische Turnier nicht überstehen, da sie in der zweiten Halbzeit gegen ein stark aufspielendes Manchester United unterlegen war. Barcelona wurde in Old Trafford von einem Sturm überrollt, ein Szenario, in dem nur stabile Vereine und reife Mannschaften überleben. Und Barça ist weder das eine noch das andere. Die Spieler rennen weiter gegen die Wand Europas. Dieses Barça ist in Europa immer noch chancenlos."

AS: "Was für ein Versagen! Europa ist nichts für Barça. Der europäische Albtraum, der niemals endet. Die Mannschaft von Xavi verlor den Faden, nachdem United aufwachte und in einer zweiten Halbzeit, die im englischen Stil gespielt wurde, auf den Rückstand reagierte. Barça dominierte die erste Halbzeit, konnte sich aber nicht durchsetzen."

ENGLAND

Daily Mail: "Bryan Robson hat es mit ein wenig Hilfe von Frank Stapleton geschafft. Mark Hughes hat es geschafft. Paul Scholes auch. Jetzt kann Antonys Name in die Liste der Spieler von Manchester United aufgenommen werden, die Barcelona in die Knie gezwungen haben. Antony stand an diesem denkwürdigen Abend im Old Trafford nicht in der Startelf. Doch seine Einwechslung in der Halbzeitpause trug dazu bei, United neues Leben einzuhauchen."

The Sun: "Manchester United besiegte einen Weltklassegegner mit einem glorreichen Comeback vor einem ekstatischen Theatre of Dreams. Barcelona hatte die erste Halbzeit dominiert und war durch Robert Lewandowski in Führung gegangen, doch nachdem Ten Hag zur Pause den schwerfälligen Wout Weghorst durch Antony ersetzt hatte, griff United zielstrebig und leidenschaftlich an und verdiente sich den Einzug ins Achtelfinale der Europa League."