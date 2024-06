"Mit elf Spielern verteidigen": Portugal-Trainer denkt angeblich über Bankplatz für Cristiano Ronaldo nach

© Getty Images

Der Portugal-Coach lobte das defensive Stellungsspiel von CR7, doch die Frage ist, ob Ronaldo auch für das Pressing der geeignete Mann in der Startelf ist.

Außerdem ging Martínez auch auf die unterschiedlichen Anforderungen an den 39-Jährigen bei seinem Klub Al-Nassr in Saudi-Arabien und bei der EM in Deutschland ein. "Cris hat letzte Saison 51 Spiele gemacht und dabei keine Probleme gehabt, alle Spiele zu bestreiten. Aber der Rhythmus auf Klub-Level ist ein anderer als beim Nationalteam. Ich denke, das gibt kein Problem, aber wir werden das immer aktuell während des Turniers bewerten."

Portugal bestreitet am Dienstag mit dem Testspiel gegen Irland die Generalprobe für die Europameisterschaft, die für den Titelträger von 2016 am 18. Juni mit dem Duell gegen Tschechien beginnt.